MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş, vefatının 20. yılında Ankara'daki kabri başında anılmıştı. Dün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partililer, Türkeş'in mezarı başında bir anma töreni gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki muhtarlar toplantısını tamamladıktan sonra Külliyeden ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkeş'in kabrine sürpriz bir ziyaret yaptı.
Kabir başında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkeş'in kabrine su döktü. Edoğan'a, ziyaretinde Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Başdanışmanı Mustafa Varank eşlik etti.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 14
-
Misafir 30 dakika önceAllah duvarlarını kabul etsin. sen reyisin, reyis00
-
Misafir 58 dakika öncekoca yürekli reis00
-
Misafir 2 saat önce20 yıldır nerdeymiş zamanlama süper00
-
Misafir 2 saat önceZaman Su Gibi...RAHMET...00
-
Misafir 2 saat önce20 senedir bir ilk yapıldı o da seçim arefesi yapıldı ilginç...00
-
Misafir 3 saat öncesadece seçim için neler yapılıyor00
-
Misafir 3 saat önceHey yavrum hey bugünleride mi görecektik00
-
Misafir 3 saat öncepeki bu güne kadar hiç gitti mi...?00
-
Misafir 3 saat önceVayyyyy her türlü miliyetciligi ayak altina al sonra ülkücü camiyasinin ilk genel baskaninin kabrini ziyaret et ginede Hayirrrrrrr00
-
Misafir 3 saat önceher türlü milliyetçiliği ayaklar altına almamışmıydık00
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER