05 NİSAN 2017
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Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılında kabrini ziyaret etti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:21:48 Güncelleme: 14:34:41 İHA

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş, vefatının 20. yılında Ankara'daki kabri başında anılmıştı. Dün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partililer, Türkeş'in mezarı başında bir anma töreni gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki muhtarlar toplantısını tamamladıktan sonra Külliyeden ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkeş'in kabrine sürpriz bir ziyaret yaptı.

Kabir başında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkeş'in kabrine su döktü. Edoğan'a, ziyaretinde Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Başdanışmanı Mustafa Varank eşlik etti.

 

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YORUMLAR 14
  • Misafir 30 dakika önce
    Allah duvarlarını kabul etsin. sen reyisin, reyis
  • Misafir 58 dakika önce
    koca yürekli reis
  • Misafir 2 saat önce
    20 yıldır nerdeymiş zamanlama süper
  • Misafir 2 saat önce
    Zaman Su Gibi...RAHMET...
  • Misafir 2 saat önce
    20 senedir bir ilk yapıldı o da seçim arefesi yapıldı ilginç...
  • Misafir 3 saat önce
    sadece seçim için neler yapılıyor
  • Misafir 3 saat önce
    Hey yavrum hey bugünleride mi görecektik
  • Misafir 3 saat önce
    peki bu güne kadar hiç gitti mi...?
  • Misafir 3 saat önce
    Vayyyyy her türlü miliyetciligi ayak altina al sonra ülkücü camiyasinin ilk genel baskaninin kabrini ziyaret et ginede Hayirrrrrrr
  • Misafir 3 saat önce
    her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almamışmıydık
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