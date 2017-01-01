KYK memur alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 601’i kadın 443’ü erkek olmak üzere toplam 1044 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapacak. Peki KYK memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Sınav ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları ve detayları...

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 05 Nisan 2017 tarihinden 14 Nisan 2017 tarihi saat 23:59’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek belgeler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge),

b) Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,

c) Vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

Adaylar başvuru formunda görev yapmak istedikleri ili belirteceklerdir. Her aday sadece bir il tercihinde bulunabilecek ve sıralamaya girmesi durumunda başvuruda bulunduğu il için sınava alınacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların, sınav yerleri ve sınav tarihleri 24.04.2017 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adaylar sınava başvuru yapamayacaklardır).

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak,

f) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

g) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

SINAV YERİ

Sözlü sınavlar aşağıda belirtildiği şekilde on altı il merkezinde 08.05.2017 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvurmuşlarsa o ilin karşısında yer alan sınav yerinde sınava gireceklerdir;

SIRA NO İLLER SINAV YERİ 1 Adana, Hatay, Mersin, Niğde, Osmaniye ADANA 2 Antalya, Burdur, Denizli, Isparta ANTALYA 3 Ankara, Çankırı, Kırıkkale ANKARA 4 Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Karabük BOLU 5 Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Yalova BURSA 6 Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ERZURUM 7 Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Uşak ESKİŞEHİR 8 Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman GAZİANTEP 9 İstanbul, Edirne, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ İSTANBUL 10 İzmir, Aydın, Manisa, Muğla İZMİR 11 Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir KAYSERİ 12 Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Aksaray KONYA 13 Malatya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Tunceli MALATYA 14 Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat SAMSUN 15 Trabzon, Artvin, Bayburt, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize TRABZON 16 Van, Bingöl, Bitlis, Hakkâri, Şırnak, Muş VAN

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ KONTENJAN TABLOSU

İL KADIN ERKEK TOPLAM İL KADIN ERKEK TOPLAM ADANA 1 3 4 KAHRAMANMARAŞ 8 4 12 ADIYAMAN 5 2 7 KARABÜK 10 0 10 AFYON 18 10 28 KARAMAN 7 4 11 AĞRI 3 2 5 KARS 7 4 11 AKSARAY 4 2 6 KASTAMONU 6 4 10 AMASYA 4 2 6 KAYSERİ 7 4 11 ANKARA 12 12 24 KIRIKKALE 10 4 14 ANTALYA 7 11 18 KIRKLARELİ 12 8 20 ARDAHAN 6 6 12 KIRŞEHİR 3 2 5 ARTVİN 3 6 9 KİLİS 3 2 5 AYDIN 9 4 13 KOCAELİ 9 16 25 BALIKESİR 4 4 8 KONYA 28 16 44 BARTIN 4 2 6 KÜTAHYA 14 9 23 BATMAN 6 3 9 MALATYA 15 9 24 BAYBURT 12 8 20 MANİSA 3 8 11 BİLECİK 3 3 6 MARDİN 4 2 6 BİNGÖL 6 4 10 MERSİN 4 2 6 BİTLİS 3 2 5 MUĞLA 4 5 9 BOLU 6 4 10 MUŞ 5 4 9 BURDUR 8 3 11 NEVŞEHİR 5 2 7 BURSA 10 6 16 NİĞDE 3 7 10 ÇANAKKALE 10 6 16 ORDU 4 2 6 ÇANKIRI 4 2 6 OSMANİYE 9 6 15 ÇORUM 5 2 7 RİZE 10 6 16 DENİZLİ 4 2 6 SAKARYA 7 7 14 DİYARBAKIR 4 2 6 SAMSUN 22 14 36 DÜZCE 5 2 7 SİİRT 4 6 10 EDİRNE 8 4 12 SİNOP 13 8 21 ELAZIĞ 3 2 5 SİVAS 16 10 26 ERZİNCAN 21 13 34 ŞANLIURFA 11 6 17 ERZURUM 12 6 18 ŞIRNAK 2 4 6 ESKİŞEHİR 7 12 19 TEKİRDAĞ 6 4 10 GAZİANTEP 9 4 13 TOKAT 12 7 19 GİRESUN 2 5 7 TRABZON 10 7 17 GÜMÜŞHANE 4 2 6 TUNCELİ 6 4 10 HAKKARİ 2 4 6 UŞAK 12 6 18 HATAY 7 5 12 VAN 4 2 6 IĞDIR 4 2 6 YALOVA 3 2 5 ISPARTA 16 9 25 YOZGAT 4 8 12 İSTANBUL 7 18 25 ZONGULDAK 4 2 6 İZMİR 7 15 22 TOPLAM 601 443 1044