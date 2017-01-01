KYK memur alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 601’i kadın 443’ü erkek olmak üzere toplam 1044 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapacak. Peki KYK memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Sınav ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları ve detayları...
KYK MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 05 Nisan 2017 tarihinden 14 Nisan 2017 tarihi saat 23:59’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek belgeler;
a) Diploma veya mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge),
b) Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,
c) Vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.
Adaylar başvuru formunda görev yapmak istedikleri ili belirteceklerdir. Her aday sadece bir il tercihinde bulunabilecek ve sıralamaya girmesi durumunda başvuruda bulunduğu il için sınava alınacaktır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların, sınav yerleri ve sınav tarihleri 24.04.2017 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adaylar sınava başvuru yapamayacaklardır).
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak,
f) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
g) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
SINAV YERİ
Sözlü sınavlar aşağıda belirtildiği şekilde on altı il merkezinde 08.05.2017 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvurmuşlarsa o ilin karşısında yer alan sınav yerinde sınava gireceklerdir;
|SIRA NO
|İLLER
|SINAV YERİ
|1
|Adana, Hatay, Mersin, Niğde, Osmaniye
|ADANA
|2
|Antalya, Burdur, Denizli, Isparta
|ANTALYA
|3
|Ankara, Çankırı, Kırıkkale
|ANKARA
|4
|Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Karabük
|BOLU
|5
|Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Yalova
|BURSA
|6
|Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı
|ERZURUM
|7
|Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Uşak
|ESKİŞEHİR
|8
|Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman
|GAZİANTEP
|9
|İstanbul, Edirne, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ
|İSTANBUL
|10
|İzmir, Aydın, Manisa, Muğla
|İZMİR
|11
|Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir
|KAYSERİ
|12
|Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Aksaray
|KONYA
|13
|Malatya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Tunceli
|MALATYA
|14
|Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat
|SAMSUN
|15
|Trabzon, Artvin, Bayburt, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize
|TRABZON
|16
|Van, Bingöl, Bitlis, Hakkâri, Şırnak, Muş
|VAN
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.
SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ KONTENJAN TABLOSU
|İL
|KADIN
|ERKEK
|TOPLAM
|İL
|KADIN
|ERKEK
|TOPLAM
|ADANA
|1
|3
|4
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|4
|12
|ADIYAMAN
|5
|2
|7
|KARABÜK
|10
|0
|10
|AFYON
|18
|10
|28
|KARAMAN
|7
|4
|11
|AĞRI
|3
|2
|5
|KARS
|7
|4
|11
|AKSARAY
|4
|2
|6
|KASTAMONU
|6
|4
|10
|AMASYA
|4
|2
|6
|KAYSERİ
|7
|4
|11
|ANKARA
|12
|12
|24
|KIRIKKALE
|10
|4
|14
|ANTALYA
|7
|11
|18
|KIRKLARELİ
|12
|8
|20
|ARDAHAN
|6
|6
|12
|KIRŞEHİR
|3
|2
|5
|ARTVİN
|3
|6
|9
|KİLİS
|3
|2
|5
|AYDIN
|9
|4
|13
|KOCAELİ
|9
|16
|25
|BALIKESİR
|4
|4
|8
|KONYA
|28
|16
|44
|BARTIN
|4
|2
|6
|KÜTAHYA
|14
|9
|23
|BATMAN
|6
|3
|9
|MALATYA
|15
|9
|24
|BAYBURT
|12
|8
|20
|MANİSA
|3
|8
|11
|BİLECİK
|3
|3
|6
|MARDİN
|4
|2
|6
|BİNGÖL
|6
|4
|10
|MERSİN
|4
|2
|6
|BİTLİS
|3
|2
|5
|MUĞLA
|4
|5
|9
|BOLU
|6
|4
|10
|MUŞ
|5
|4
|9
|BURDUR
|8
|3
|11
|NEVŞEHİR
|5
|2
|7
|BURSA
|10
|6
|16
|NİĞDE
|3
|7
|10
|ÇANAKKALE
|10
|6
|16
|ORDU
|4
|2
|6
|ÇANKIRI
|4
|2
|6
|OSMANİYE
|9
|6
|15
|ÇORUM
|5
|2
|7
|RİZE
|10
|6
|16
|DENİZLİ
|4
|2
|6
|SAKARYA
|7
|7
|14
|DİYARBAKIR
|4
|2
|6
|SAMSUN
|22
|14
|36
|DÜZCE
|5
|2
|7
|SİİRT
|4
|6
|10
|EDİRNE
|8
|4
|12
|SİNOP
|13
|8
|21
|ELAZIĞ
|3
|2
|5
|SİVAS
|16
|10
|26
|ERZİNCAN
|21
|13
|34
|ŞANLIURFA
|11
|6
|17
|ERZURUM
|12
|6
|18
|ŞIRNAK
|2
|4
|6
|ESKİŞEHİR
|7
|12
|19
|TEKİRDAĞ
|6
|4
|10
|GAZİANTEP
|9
|4
|13
|TOKAT
|12
|7
|19
|GİRESUN
|2
|5
|7
|TRABZON
|10
|7
|17
|GÜMÜŞHANE
|4
|2
|6
|TUNCELİ
|6
|4
|10
|HAKKARİ
|2
|4
|6
|UŞAK
|12
|6
|18
|HATAY
|7
|5
|12
|VAN
|4
|2
|6
|IĞDIR
|4
|2
|6
|YALOVA
|3
|2
|5
|ISPARTA
|16
|9
|25
|YOZGAT
|4
|8
|12
|İSTANBUL
|7
|18
|25
|ZONGULDAK
|4
|2
|6
|İZMİR
|7
|15
|22
|TOPLAM
|601
|443
|1044