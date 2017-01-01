05 NİSAN 2017
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Kemal Kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' çadırına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarıyer'deki 'Hayır' ziyaretinina ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te 'Evet' çadırına gitti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:12:55 Güncelleme: 16:57:46 AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Evet çadırını ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sarıyer'deki Hayır çadırına yaptığı ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu'na 'Siz de Evet çadırına gider misiniz' diye sorulmuş, Kılıçdaroğlu olumlu yanıt vermişti. CHP lideri bu ziyareti Gaziantep'te gerçekleştirdi. 

KADIN STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Kılıçdaroğlu, Gaziantep'teki programı kapsamında bir otelde kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, kendisini çiçek bahçesinde hissettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin bir kişiye verilen yetkilerle Türkiye'ye kabus yaşatabileceğini savunarak, gücün kontrol edilememesi durumunda Türkiye'nin felakete sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

"Çocuklarınızı freni olmayan bir otobüse, bir arabaya bindirir misiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu, "hayır" yanıtı alınca, "Biz nasıl freni olmayan bir otobüse 80 milyonu bindirelim. Annelerin bir uzlaşma kültürü vardır. Anneler tehlikeyi daha önceden görürler ve sezerler. Annelerin Allah vergisi bir sezgi gücü vardır. Şimdi önümüze konulan anayasa değişikliği Türkiye'yi bir felakete sürükleyebilir, evlatlarımızın hayatını karartabilir." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliyle bütün yetkilerin bir kişide toplanacağına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Niye veriyorlar? Hangi gerekçeyle veriyorlar? Binlerce, milyonlarca mağdurumuz var. Bütün mağdur ailelere sesleniyorum: Bilmenizi isterim ben mazlumdan, mağdurdan yanayım. Onlar zalimden ve zulümden yanalar. O nedenle zalime ve zulme karşı çıkacağız. Farklılıklarımızla aynı ülkede, aynı bayrağın altında birlikte, huzur içinde yaşamak istiyoruz. O nedenle bu anayasa bize zulmedecek olan bir anayasa değişikliğidir. Kendi çocuklarına ikbal hazırlıyorlar. '18 yaşındaki çocuğu milletvekili yapacağız.' Ne olacak ömür boyu askerlikten muaf olacak. İki yıl milletvekilliği yaparsa milletvekilliği emeklilik haklarına hak kazanmış olacak. Sizin çocuklarınız El Bab'a gidecek. Eksi 35, 40 derecede PKK ile mücadeleye gidecekler. Sen önce iş bul. Milletvekilliği senin olsun. Üstünlerin hukukunu koruyorlar vatandaşın hukukunu değil. Vatandaşın derdi işsizlik, her evde işsiz var. 6,5 milyon işsiz var. Onların derdi işsizliği çözmek değil kendilerine ikbal hazırlamak."

"EVET DEMENİN VEBALİ AĞIR"

Kılıçdaroğlu, "evet demenin vebalinin çok ağır olacağı" görüşünü yineleyerek, "12 Eylül'de yüzde 91,7 evet dediler. Bakın bugün hepimiz 12 Eylül darbe anayasasına karşıyız. Demek ki o dönem bir yanlış dayatıldı. O dönemde 'hayır' demek suçtu. Şimdi de 'hayır' diyenlere 'terörist' diyorlar. Ama hiçbirimiz terörist değiliz. Hepimiz bayrağımızı seviyoruz. Hepimiz vatanımızı seviyoruz, hepimiz bir arada yaşamak istiyoruz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz." dedi.

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YORUMLAR 33
  • Misafir 4 dakika önce
    Çin malı CHP kemal
  • Misafir 6 dakika önce
    fanatik olmayalım maddeleri okuyalım memleket için yarar mı olacak zarar mı olacak
  • Misafir 16 dakika önce
    Hayır ya da Evet insanlar her seçim öncesi ayrıştırmak gerekmiyor tercihim oy kullanmamak bu da benim özgür iradem kim ne der
  • Misafir 19 dakika önce
    Helal olsun kılıçdaroğlu
  • Misafir 20 dakika önce
    Düzgün bir muhalefet bekleyen var. Yıllardır bekliyoruz. Chp değişmez 100yıl daha
  • Misafir 21 dakika önce
    VATANIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN HAYIR...
  • Misafir 42 dakika önce
    çakma rte
  • Misafir 42 dakika önce
    rte
  • Misafir 46 dakika önce
    özenti
  • Misafir 47 dakika önce
    lokantalar kapatılacakmı acaba
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