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Tekirdağ
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Tekirdağ'da belediye işçiler içerdeyken binayı mühürledi

Mühürlü binada işçilerin bekleyişi devam ederken, dışarıda kalan 10 kadar işçi de vakıf aracılığıyla bir pansiyona yerleştirildi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:22:04 Güncelleme: 16:31:29 DHA

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde inşaat işçilerinin ücretsiz olarak kaldığı özel bir vakfa ait bina, ilçe belediyesi tarafından izinsiz tadilat yapıldığı gerekçesiyle, işçilerin bir kısmı içerdeyken mühürlendi.

Marmara Ereğlisi İlçesi'nde Çebi Vakfı, inşaat işçilerinin ücretsiz kalabilmesi için kendilerine ait üç katlı binayı tahsis etti. Dün gece binada temizlik yapan işçiler, çöpleri kapıya çıkardı. Bunu gören Marmara Ereğlisi Belediyesi zabıta ekipleri, izinsiz tadilat yapıldığı gerekçesiyle 15 kadar işçi binadayken, kapısını mühürleyip kapattı. Mahsur kalan işçiler dışarı çıkamazken, uyumak için binaya gelen bir grup işçi de içeri giremedi. İşçiler bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

İŞÇİLER BİNAYI TERKETMEDİ

Bu sabah saatlerinde olay yerine gelen polis ekipleri, zabıtanın mührü sökmesi üzerine içeriye girip, işçilerden binayı boşaltmalarını istedi. İşçiler ise kalacak yerleri olmadığını belirterek, çıkmayacaklarını söyleyerek, binada kaldılar. Polis, binada yaptığı incelemede herhangi bir tadilata rastlamayınca, savcılık ve mahkemeden boşaltma ile bir karar bulunmadığı gerekçesiyle, binadan ayrıldı.



ZABITA YENİDEN MÜHÜRLEDİ

Polisin ayrılmasından sonra zabıta ekipleri, söktükleri mührü yeniden taktı. İçeride kalan 15 kadar işçiye ise arkadaşları tarafından getirilen yiyecek ve içecekler, pencereden iple sarkıtılan sepetlerle ulaştırıldı. Mühürlü binada işçilerin bekleyişi devam ederken, dışarıda kalan 10 kadar işçi de vakıf aracılığıyla bir pansiyona yerleştirildi.

Halen işçiler mühürlü olan binada bekliyor. Belediye yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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