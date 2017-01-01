TSK'dan Hakkari'de hava harekatı: 8 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatında 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, bir asker hafif yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi 2. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Çilekli Tepe üs bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik terör örgütü PKK/KCK tarafından ağır silahlarla saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerince teröristlere anında karşılık verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bölgeye İnsansız Hava Aracı (İHA) sevk edilmiş ve İHA tarafından 8 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye sevk edilen F-16 savaş uçaklarınca yapılan hava harekatı neticesinde tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Çıkan çatışmada 1 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde tedavisine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''