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Şırnak
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Şırnak'ta şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!

Dövüş sporu ‘hapkido’da dünya şampiyonluğu bulunan, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde görev yapan ve 2013’te yılın öğretmeni seçilen Beden Eğitimi Öğretmeni P.D. (32), sosyal medyadan tanıştığı futbolcu sevgilisinin, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığını iddia etti. Öğretmenin savcılığa şikâyeti üzerine, Erzurumsporlu futbolcu D.O. hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 02:44:12 Güncelleme: 07:22:30 HABERTURK.COM

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde görev yaparken öğrenci ve velilere step, aerobik, pilates dersi vererek dikkat çeken Beden Eğitimi Öğretmeni P.D. (32), ilde 2013 yılında yılın öğretmeni seçildi.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre dövüş sporu hapkido’da dünya şampiyonluğu olan P.D., Kuzey Kıbrıs’ta da kendi dalında yılın sporcusu seçildi. P.D., 8 ay önce sosyal medyadan profesyonel futbolcu D.O. (28) ile tanıştı. Whatsapp üzerinden yazışmaya başlayan ikili, birbirlerine fotoğraf ve görüntü gönderdi. İddiaya göre genç öğretmen, kendisine ailesiyle tanıştıracağına dair söz veren D.O.’ya güvenerek, özel fotoğraf ve videoları gönderdi.

‘TANIYORLAR MI DİYE GÖSTERDİM’

D.O. ise bu videoları arkadaşlarıyla paylaştı. Bunu öğrenen öğretmen, D.O. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. P.D., şikâyet dilekçesinde olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “Bana, ‘Seni ailemle tanıştıracağım’ deyince ona güvendim. Benden özel fotoğraf ve videolar isteyince gönderdim. Ancak o bunları başka arkadaşlarına gösterdi. Bunu yaparak kariyerimi, saygınlığımı, mesleğimi ve özel hayatımı zedeledi” ifadesini kullandı.

D.O. ise savunmasında, P.D. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, yüz yüze görüşmeden kendi rızasıyla kendisine fotoğraf ve videolar attığını ifade ederek “Maç için İstanbul’a gittiğimde kendisiyle görüştüm. Aynı gün yanından ayrıldım ve bir daha da görüşmedik. Bana gönderdiği fotoğrafları arkadaşlarıma göstermedeki amacım tanıyıp tanımadıklarını öğrenmem içindi. Fotoğrafları internetten paylaşmadım ve onu mağdur etmedim” diye konuştu.

D.O.’nun videoyu paylaştığı iddia edilen futbolcu arkadaşı O.Ö. ise “Telefonuma video gönderildi. Videonun ne olduğunu görünce sildim. Fazla önemsemedim” dedi. Savcılık hazırladığı iddianamede, Erzurumsporlu futbolcu D.O. hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 55 dakika önce
    günün sözü: eğri cetvel, doğru yol falan.
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