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Kütahya'da midibüs devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Kütahya'da midibüs devrildi. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:47:57 Güncelleme: 09:57:20 AA

Kütahya'nın Simav ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Recep Çatal (57) yönetimindeki 43 ZB 284 plakalı midibüs, Simav-Gediz karayolunun 10. kilometresinde devrildi.

Kazada midibüsün altında kalan yolculardan Abdullah Ünal (36) hayatını kaybetti.

Sürücü ile midibüsteki yolcular Ali Çetin, Nurettin Baytok, Serkan Budak, Hasan Özdemir, Bayram Oğuz Çelik, Okan Azman, Necati ve Gülten Akyol yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Midibüsün Pazarlar ilçesinden Simav'a yolcu taşıdığı öğrenildi.

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