2017 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı, 2 bin adli yargı hakim ve savcı adayı, 750 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı olmak üzere toplam 2 bin 750 personel alımı yapacak. 2 bin 750 hakim ve savcı alımı için başvurular ÖSYM tarafından başladı. Peki başvurular nasıl yapılır? Sınav ne zaman yapılacak? Sınav ücreti ne kadar? Sınava kimler başvuru yapabilir? İşte Adalet Bakanlığı personel alım başvuru şartları ve tüm detaylar...

2017 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

2017 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2017-Adli Yargı) ile 2017 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2017-Adli Yargı-Avukat), 3 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da uygulanacaktır.

SINAVA BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Sınava başvurular, 6-13 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılabilecek. Sınav ücreti 165,00 TL - 245,00 TL olup ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi/banka kartı ile yatıracaklardır.

15 DAKİKA KURALINA DİKKAT!

Hem Adli Yargı Sınavına hem de Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar ile sadece Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar, saat 10.00’da sınava başlayacaklardır. Sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar ise saat 11.00’de sınava başlayacaklardır. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Avukatlık mesleğinden alınacak adli yargı hakim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyla avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak ile, yazılı yarışma sınavı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1972 ve daha sonra olanlar ),

Adli yargı hakim ve savcı adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1982 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

(02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006 tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca, Hukuk fakültesi mezunu olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler.)

c) Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

bHâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

SINAVA GİRERKEN YANIMDA NELER BULUNDURMALIYIM?

* Sınav giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı/ T.C. Kimlik kartı veya süresi geçerli pasaport

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araçgereç vb. getiremezler. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler(kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.