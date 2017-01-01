Okullar ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrenci, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ne zaman biteceğini, okulların ne zaman tatile gireceğini araştırmaya başladı. Peki 2017 okullar ne zaman kapanacak? 3 aylık yaz tatili ne zaman başlıyor? kulların ne zaman kapanacağına dair merak edilen soruların yanıtını haberimizin detaylarından bulabilirsiniz...

2017 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 18 milyon 43 bin öğrenci ve yaklaşık 900 bin öğretmen için 6 Şubat 2017 tarihinde başlamıştı. Yaz tatilini sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler okulların ne zaman kapanacağı sorusuna yanıt aramaya başladı.

MEB tarafından yayınlanan iş takvimine göre okullar 9 Haziran 2017 tarihinde 3 ay süreli olarak kapanacak ve öğrenciler 3 aylık bir tatile giriş yapacak.

2017 MEB SINAV TAKVİMİ

ORTAK SINAVLAR-2 (2016-2017) 26-27 NİSAN 2017 2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017(saat 14.00) ORTAK SINAVLAR - Mazeret Sınavı-2 (2016-2017) 20-21 MAYIS 2017 2017/PYBS 10 HAZİRAN2017(saat14.00) 2016-2017 AÖO–AÖL-MAÖL/ 3 01-02 TEMMUZ2017 2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00) 2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017(saat 14.00) ORTAK SINAVLAR-1 (2017-2018) 29-30 KASIM 2017 2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017 (saat 14.00) ORTAK SINAVLAR–Mazeret Sınavı-1 (2017-2018) 23-24 ARALIK 2017

OKULLAR 19 EYLÜL'DE AÇILDI

2016-2017 yılı eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 tarihinde başladı. Ülke genelinde 18 milyon 43 bin öğrenci ve yaklaşık 900 bin öğretmen ders başı yaptı. Tüm okullarda ilk ders olarak 15 Temmuz işlendi. Okulların açıldığı ilk gün ve haftasında okullarda FETÖ darbe girişimi ile ilgili etkinlikler düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" temalı broşürler öğrencilere dağıtılırken, öğrencilere aynı temalı videolar da izletildi.

Okullarda ilk dönem 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erdi. Yarı yıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapıldı. İkinci dönem, 6 Şubat 2017 Pazartesi başladı.

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Haziran 2017 Cuma günü tatile çıkan öğrenciler 3 aylık bir tatilin ardından 18 Eylül 2017 Pazartesi tarihinde ders zilinin çalmasıyla yeniden okullarında eğitim görmeye başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.