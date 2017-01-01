06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YGS Zehra Betül Baş
GÜNDEM

Sınavı geçersiz sayılan astım hastası öğrenciden KDK'ya başvuru

Baş, dilekçesinde, "Salon başkanına sorun olursa ilacın onda kalabileceğini söyledim. Ancak salon başkanı bir sorun olmadığını, ilacın bende kalabileceğini söyledi." ifadelerine yer verdi

06 Nisan 2017 Perşembe, 12:08:41 Güncelleme: 12:50:43 AA

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na ( YGS) nefes açıcı tüp ilaçla girdiği gerekçesiyle sınavı geçersiz sayılan astım hastası lise öğrencisi Zehra Betül Baş, mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

Tokat'ta YGS'ye giren astım hastası, Fen Lisesi öğrencisi Baş, tüp ilaçla salona girdiği gerekçesiyle sınavının iptal edilmesine ilişkin KDK'ya müracaat etti. Dilekçesinde, bina sorumlusuna "alerjik astım ilacıyla sınava girip giremeyeceğini" sorduğunu belirten Baş, bina sorumlusunun "kendisi gibi olan başka öğrencilerin de sınava alındığını" söylediğini ifade etti.

Daha sonra sınav salonuna girdiğini, kontrollerin yapıldığını ve kitapçıkların dağıtıldığını bildiren Baş, salon başkanının yanına gelerek "ilacıyla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) rapor göndermesinin bir dahaki sınavlar için uygun olacağını" belirttiğini kaydetti.



Baş, dilekçesinde, "Salon başkanına sorun olursa ilacın onda kalabileceğini söyledim. İlacı çok zorda kalırsam kullanacağımı belirttim. Ancak salon başkanı bir sorun olmadığını, ilacın bende kalabileceğini söyledi." ifadelerine yer verdi.

Sınavını tamamladığını, 28 Mart'ta sınav sonuçları açıklandığında kurallara uymadığı gerekçesiyle sınavının geçersiz sayıldığını öğrendiğini bildiren Baş, görevlilere sorduktan, onların onayını aldıktan sonra ilacıyla sınava girdiğini vurguladı.

Lise öğrencisi Baş, sınavın gerçekleştirildiği okulun girişinde ve bina sorumlusuyla görüşme yaptığı odada kameraların bulunduğunu kaydederek, bunların incelenmesini, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    Allah yardımcın olsun.
  • Misafir 3 saat önce
    hırsızlara baksınlar. garibanla oynamayın. bir genç bu sınava girmek için ailesinin ne çektiğini biliyormusunuz. maddi manevi. alt gelir grubu insan olmayan anlamayaz.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
2017 LYS başvuruları nasıl yapılır?
GÜNDEM

LYS başvuruları başladı
Tokat'ta YGS'ye ilaçla giren genç kız hayatının şokunu yaşadı
GÜNDEM

Sınava böyle girdi, ÖSYM ekranında o yazıyı görünce... ...
YGS'ye giremeyen genç kız intihar etti!
GÜNDEM

YGS'ye giremeyen genç kız intihar etti!
YGS birincisi ve YGS ikincisi kim oldu?
GÜNDEM

İşte YGS birincisi ve ikincisi!
Kayseri'de 18 yaşındaki genç YGS'den kötü sonuç aldığı için intihar etti
GÜNDEM

Şok! YGS sonucunu öğrenince başından vurdu!
YGS birincisi Ahsen Zeynep Kaya Bingöl'de bir ilk yaşattı
GÜNDEM

Bugün herkes onu konuşuyor!
Türk Telekom binasını işgal girişimi iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM

ÖLDÜRÜLEN DARBECİNİN KAN DONDURAN PAYLAŞIMLARI
CHP'li Çetin Arık'a saldırı girişimi
GÜNDEM

CHP'Lİ VEKİLE BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ
MİT'ten Adil Öksüz ve ByLock açıklaması
GÜNDEM

MİT'TEN ADİL ÖKSÜZ VE BYLOCK AÇIKLAMASI
Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus
GÜNDEM

YILDIRIM: 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' DİYEMEYENLER SUS PUS
Çinli işadamı 2 km yol için 280 lira ödediğini iddia etti
GÜNDEM

2 KM YOL İÇİN 280 LİRA ÖDEDİ!
Türkiye'den BM'ye mektup: Esed rejimi cezalandırılsın
GÜNDEM

TÜRKİYE'DEN BM'YE ESED MEKTUBU!