SON DAKİKA! FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (07 Nisan 2017)

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 7 Nisan 2017 Cuma günü raporu.

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ŞIRNAK'TA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şırnak'ın İdil ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. (AA)

KAHRAMANMARAŞ'TA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce kamudan ihraç edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çarşamba günü yaptığı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkr sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DHA)

MALATYA'DA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında çeşitli mesleklerden 4 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aydın'da özel bir okulda görev yapan ve mesleğinden ihraç edilen bir öğretmen, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Zanlı, verdiği ifadenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul, Karabük, ve Nevşehir'de terör örgütü ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturmada ise daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği çalışanı, bilgisayar mühendisi ve bir öğrenci gözaltına alındı.

Yapılan soruşturma kapsamında, Malatya'nın merkez ilçesi Yeşilyurt'ta İlçe Seçim Kurulu'nda görevli bir katip de gözaltına alındı. (AA)

DENİZLİ'DE FİNANS KAYNAKLARINA YÖNELİK DAVANIN FİRARİ SANIĞI SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans kaynakları ve il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan firari iş adamı, İstanbul'da yakalandı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY finans kaynakları ve il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan firari iş adamı Abdullah Yağcı'nın İstanbul Avcılar'da bir kafede oturduğunun belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Sahte kimlikle yakalanan Abdullah Yağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yağcı'nın Denizli'deki iki tekstil firmasının TMSF'ye devredildiği öğrenildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" ve "finans kaynakları"na yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan TUSKON'un genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında yer aldığı 43'ü tutuklu 67 kişi hakkında açılan davada sanıklar hakkında 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar değişen cezalar talep ediliyor. (AA)

EDİRNE'DE YASA DIŞI YOLLARLA KAÇMAK İSTEYEN 3 KİŞİ YAKALANDI

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 Suriyeli ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma da, Şüphelilerin Yunanistan'a yakın olan Karakasım ya da Tayakadın köylerinden nehir yoluyla kaçacaklarının öğrenilmesi üzerine Havsa istikameti otogar bağlantı kavşağında araçları durdurularak 2 Suriyeli ve FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Araç içerisinden nehirden geçmek için kullanılacağı düşünülen bot ve kürek takımı bulundu.

Organizatör konumundaki O.D, A.E, W.M.M. ve FETÖ/PDY şüphelisi A.S.K., B.B.A. tutuklandı. Diğer FETÖ/PDY şüphelisi MS ve FETÖ/PDY şüphelisi B.B.A'nın eşi M.A. ise kontrollerin ardından serbest bırakıldı. (İHA)

AMASYA'DA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Amaya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı iddia edilen 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonla haklarında yakalama kararı çıkartılan 9 kişiden 6'sını gözaltına alarak Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Şüphelilerin sorguları sürüyor. (İHA)

EDİRNE'DE ARALARINDA RÜTBELİ ASKERLERİN DE BULUNDUĞU 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yüzbaşı ve üsteğmenlerin de yer aldığı 8 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor. (AA)

KARABÜK MERKEZLİ OPERASYONLARDA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karabük merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Karabük, Amasya, Mardin, Muş, Kırklareli, İzmir, Şırnak, Tekirdağ, Kocaeli, Konya, İstanbul ve Malatya'da örgütün "mahrem" yapılanmasına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, muvazzaf üsteğmenler A.Ç. ve O.E, teğmenler Ş.Ö, M.Ç, Ş.Ö. ve K.O, astsubaylar A.C, R.V, C.S. ve E.D. ile H.K, R.İ. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Karabük'e getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. (AA)

ANKARA'DA FETÖ'NÜN EĞİTİM KURUMLARINA İNŞAAT VE GIDA MALZEMESİ TEMİN EDEN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarına inşaat ve gıda malzemesi temin eden firmalarda üst düzey yönetici olarak çalışan 5 kişi tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarına, inşaat ve gıda malzemesi temin eden 2 firmanın üst düzey 5 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, "teröre finans sağlama" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine zanlıların Bank Asyayı kurtarmak için kuruma yüklü miktarda para yatırdıkları iddia edildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda satış sözleşmeleri, ajandalar, makbuzlar ve Bank Asyaya ait banka dekontları ele geçirildi. (AA)

BURSA'DA HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLAN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen yıl ağustos ayından bu yana örgüt üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan R.Ç'nin otobüsle İstanbul'dan Bursa'ya geleceğini tespit etti.

Şüphelinin başka bir kişinin adına düzenlenen biletle seyahat ettiğini belirleyen ekipler, yolculuk yaptığı otobüsü takibe aldı. Söz konusu otobüs, Bursa-İstanbul karayolunda durduruldu.

Ekipler, otobüste bulunan R.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

BİLECİK'TE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 2si öğretim görevlisi 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şeyh Edebali Üniversitesinde görevli 2 öğretim görevlisi ve 1 uzman hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. (AA)

BYLOCK'ÇU 37 POLİS TUTUKLANDI

FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yürütülen soruşturmada, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 39 şüpheliden 37’si FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Biri polis eşi 2 şüpheli ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (Veli SARIBOĞA / İSTANBUL)

MANİSA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU



Manisa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski 12 emniyet personeli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa, Ankara, Aydın, Sakarya, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan, görevlerinden uzaklaştırılan eski 12 emniyet personeli gözaltına alındı.



Zanlıların, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddia edildi. (AA)