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Konya'da bir kişinin öldüğü kazanın ardından mahalleli yolu ulaşıma kapadı

Kazanın ardından toplanan yaklaşık 250 mahalleli, yolu ulaşıma kapatıp, bölgede sık sık kazanın olduğunu belirtip önlem alınmasını istedi

07 Nisan 2017 Cuma, 10:13:40 Güncelleme: 10:16:32 DHA

Konya-Adana Karayolu'nda 1 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından mahalle halkı yolu ulaşıma kapattı. Yaklaşık 2 saat yol ulaşıma kapanırken, güvenlik güçleri ile mahalleli arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Ardından ikna edilen mahalleli yolu ulaşıma açtı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya- Adana Karayolu'nun eskiden belde statüsünde olan İsmil Mahallesi’nde yol bakım çalışması nedeniyle duble olan yolun tek tarafından trafik akışının sağlandığı bölgede meydana geldi. 2 çocuk babası 27 yaşındaki İbrahim Akıcı, yönetimindeki kamyonetle karayolundan mahalle içine girmek için geri manevra yaptığı sırada Yusuf Seyit Haliloğlu yönetimindeki TIR, araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken TIR’da şarampole uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü Akıcı yaşamını yitirirken, yaralanan TIR sürücüsü Haliloğlu ve yanında bulunan 1 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kazanın ardından toplanan yaklaşık 250 mahalleli, yolu ulaşıma kapatıp, bölgede sık sık kazanın olduğunu belirtip önlem alınmasını istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, çevik kuvvet polisi ve Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Bu sırada bir sürücü aracıyla vatandaşların arasında geçip, yoluna devam etmek istedi. Ancak mahalleli tepki gösterdi. Güvenlik güçleri mahalleyi yolu ulaşıma açmak için ikna etmeye çalıştı. Ancak öfkeli kalabalık yolu açmayınca güvenlik kuvvetleri ile aralarında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren eylemin ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı.

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