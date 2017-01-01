CHP'li Çetin Arık'a bıçakla saldıran kişi tutuklandı

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Kayseri'nin Talas ilçesinde Arık'a, halk oylaması çalışmaları sırasında saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına esnaf A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Talas ilçesinde dün halk oylaması çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yapan Arık ve beraberindeki partililere hakaret eden A.A, milletvekiline bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Zanlının alkollü olduğu açıklanmıştı.

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