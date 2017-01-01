FETÖ'nün medya yapılanması davasında yeni gelişme

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tutuksuz olarak yargılanmak üzere tahliye edildiği gün başka bir FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bir haftadır emniyette bulunan şarkıcı Atilla Taş ile Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet savcılığınca ek gözaltı süresi verildi.

Şüpheliler, emniyette gözaltı işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılacak.

Habertürk haber merkezinden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, FETÖ'nün medya yapılanması davasının görüldüğü 25. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında yurtdışı yasağı kararı verilen tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Silivri Cezaevi çıkışında başka bir FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Atilla Taş ile Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında ek gözaltı süresi verildi.

Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 7 gündür emniyette bulunan 13 şüpheli, emniyette gözaltı işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılacak.

Yaklaşık 8 ay tutuklu bulundukları Silivri cezaevi çıkışında gözaltına alınarak emniyete götürülen 13 şüpheli: şarkıcı Atilla Ataş, gazeteciler Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Erkan Acar, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin.

8 GAZETECİ YENİDEN SİLİVRİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

25. Ağır ceza mahkemesinin verdiği tahliye kararının ardından Cumhuriyet Savcılığının itirazı üzerine 26. Ağır ceza mahkemesince haklarında yakalama kararı verildiği için Silivri cezaevi çıkışında gözaltına alınan gazeteci Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Büşra Erdal ve Muhammed Sait Kuloğlu ise 1 Nisan Cumartesi akşam çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.