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Yenikapı Mitingi saat kaçta, ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Yenikapı Mitingi'nde İstanbullular ile buluşuyor. Peki Yenikapı Mitingi saat kaçta, ne zaman?

07 Nisan 2017 Cuma, 21:31:03 Güncelleme: 21:36:58

16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği referandumuna sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Yenikapı Mitingi'nde İstanbullular ile buluşuyor. Peki Yenikapı Mitingi saat kaçta, ne zaman?

YENİKAPI MİTİNGİ SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbullular'a sesleneceği Büyük İstanbul Mitingi, 8 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Miting alanındaki hazırlıklar tamamlanmak üzere ve mitinge 2 milyon vatandaşın katılımı bekleniyor.

Miting ile ilgili bilgiler veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, yaptığı açıklamada, "Bir haftadır yaklaşık 200 STK ile birlikte büyük miting için çalışıyoruz. 7 Ağustos'taki Yenikapı ruhunu tekrar yakalamak için bütün İstanbullular'ı buraya davet ediyorum. Yenikapı'da büyük bir millet şöleni olsun istiyoruz. AK Partili, MHP'lİ, CHP'li, HDP'li diğer bütün partilerden vatandaşlarımızı Yenikapı'da görmek istiyoruz. Buradan tüm dünyaya hep birlikle bir daha birlik ve kardeşlik mesajı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

2 milyon vatandaşın katılması beklenen Yenikapı Mitingi için, Yenikapı Miting Alanı'nda 16 metre yüksekliğinde 95 metre genişliğinde bir sahne hazırlandı. 600 ton malzemenin kullanıldığı sahneyi kurmak için 22 kişilik ekip gece-gündüz çalıştı.

Protokol tribünü uygulamasının yapılmadığı miting alanında, sahnenin sol tarafı protokol, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar için ayrıldı. 17 adet dev ekranın kurulduğu miting alanında 5 bin polis, vatandaşların güvenliği için görev yapacak.

Alanda 700 sağlık personeli ve 70 ambulans görevli olacak. Vatandaşların miting alanına gelebilmesi için 6 bin otobüs ve 185 deniz aracının İstanbullular'a hizmet vereceği bildirildi.

PAZAR GÜNÜ DE DEVLET BAHÇELİ İSTANBULLULAR'A SESLENECEK

8 Nisan Cumartesi günü Antalya'da miting yapacak ve 16 Nisan'da yapılacak referandum için Antalyalı vatandaşlara seslenecek. Aynı zamanda 9 Nisan Pazar günü, Yenikapı'da Devlet Bahçeli İstanbullular'la buluşacak.

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