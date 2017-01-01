SON DAKİKA! FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (08 Nisan 2017)

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 8 Nisan 2017 Cumartesi günü raporu.

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FETÖ SORUŞTURMASINDA 30'U TUTUKLU 117 ASKERE MÜEBBET İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerinin kontrol altına alınmaya çalışılması ve bu sırada 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 30'u tutuklu 117 askerle ilgili hazırlanan iddianamede, tüm şüpheliler hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KONYA'DA POLİSLERE FETÖ OPERASONU: 38 GÖZALTI

Konyada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları iddia edilen 48 eski polisten 38i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 48 eski polisi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları iddia edilen şüphelilerden 38i gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (AA)

ANTALYA'DA MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN 3 ASKER TUTUKLANDI

Antalya'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile askeriyeden ihraç edilen 3 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen teğmenler M.E.G. (25), İ.Ç. (25) ve Astsubay Çavuş M.Ö. (27) Ankara ve Adana illerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. (IHA)

ADIYAMAN'DA FETÖ'NÜN EMNİYET YAPILANMASINA OPERASYON



Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 16 eski polisten 13ü tutuklandı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 16 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adıyamanda 31 Martta haklarında yakalama kararı verilen 18 eski polisten 16sı gözaltına alınmıştı. (AA)

