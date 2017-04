Manisa'da lise öğrencisi av tüfeğiyle intihar etti

Manisa'da lise öğrencisi 17 yaşındaki M. E. C., çenesinin altında dayadığı av tüfeğinin tetiğini çekerek intihar etti.



Yunusemre İlçesi'nde oturan M. E. C., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Dün saat 17.00 sıralarında mahalledeki caminin önüne gelen C., yanındaki av tüfeğini çenesinin altına dayadıktan sonra tetiği çekti. Silah sesini duyanlar kanlar içindeki C.'yi gördü. Olay sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, C.'nin öldüğü belirlendi. C.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER