08 NİSAN 2017
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İzmir Torbalı
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Torbalı'daki kavga sonrası Suriyeliler ayrıldı

1'i ağır 30 kişinin yaralandığı olayın ardından gerginliğin tırmandığı Torbalı'da yaklaşık 500 Suriyeli kenti terk etti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:52:19 Güncelleme: 14:05:17 DHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir çocuğu dövdüğü öne sürülen Suriyeli gruba, mahalle sakinleri sopa ve tırpanlarla saldırdı. 1'i ağır 30 kişinin yaralandığı olay sonrası kentteki yaklaşık 500 kişilik Suriyeli grup mahalleyi terk etti.

Torbalı'nın Pamukyazı Mahallesi'nde dün yaşanan olay, Suriyeli bir grubun, Pamukyazılı bir çocuğu dövdüğününün duyulmasıyla başladı. Çocuğun ailesi ile Suriyeliler arasında çıkan tartışmada, bıçaklar ve sopalar konuştu. Suriyeli gruba bazı mahalle sakinleri de müdahale edince 1'i ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mahelle sakini olan ve kavgada bıçakla ağır yaralanan 22 yaşındaki M. M. ise ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

MAHALLELİ SOPALARLA YÜRÜDÜ

Bir çocuğun dövüldüğü, 1 kişinin de bıçaklanarak ağır yaralandığı duyulunca bugün de kentteki tansiyon arttı. Mahalle sakini 300 kişilik bir grup, bu sabah toplanarak ellerindeki sopalarla Suriyelilerin kaldığı bölgeye gitmeye başladı. Yaklaşık 500 kişilik Suriyeli grup ise eşyalarını arkalarında bırakarak hızla bölgeden uzaklaştı.

 

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