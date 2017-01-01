08 NİSAN 2017
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Kemal Kılıçdaroğlu
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Kemal Kılıçdaroğlu: Milletvekili sayısını bine çıkar o zaman!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği ile parlamentonun yetkilerinin kısıtlanacağını söyledi, "Güç sayıda değildir" dedi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 14:12:08 Güncelleme: 14:15:36 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Mitinglerde sürekli kendisinden söz edildiğini belirterek "Ne istiyorsunuz benden" diye soran Kılıçdaroğlu, "Çünkü onlar benim konuşmamdan rahatsızlar. Çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki Kılıçdaroğlu doğruları söylüyor. Millete sözüm var, her ortamda doğruları söyleyeceğim" dedi.

Anayasa değişikliğinin parlamentonun yetkilerini kısatlayacağını söyleyen CHP lideri, "Milletvekili sayısını 600'e çıkarıyorlar. Diyorlar ki, güçlü parlamento. Daha güçlü yap bine çıkar o zaman! Güç sayıda değildir, akıldadır. Bunu öğretmek lazım. Dolayısıyla parlamentoyu güçlü kılmak istiyorsanız yetkileri artıracaksınız. Parlamentonun feshine ne diyorsunuz? Bir kişiye yetki veriyoruz, arzu ettiği zaman hiçbir gerekçe göstermeden TBMM'yi feshedebilecek. Hep birlikte 'Hayır' diyeceğiz, çünkü bu Meclis Gazi Meclis" diye konuştu.

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