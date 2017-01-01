FETÖ'nün ‘özel yetkili savcı ve hakimlerine" ölüme sebebiyet vermek suçlaması

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Ergenekon ile Balyoz soruşturması ve yargılamasında görev yapan savcılar ile hakimler hakkında, 2015 yılından itibaren HSYK müfettişlerince, ‘ölüme sebebiyet vermek" suçundan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, iddianamede, eski özel yetkili savcı ve hakimlerle ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devlet'ini yok etmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tasfiye etmek maksadıyla planlanan ve somut hiçbir delil olmaksızın, Ergenekon, Balyoz ve Poyrazköy adıyla bilinen düzmece davaların ağı, sahte CD' ler, taraflı şekilde yapılan haberler, gizli tanık olarak dinlenen teröristler ve vatan hainlerinin beyanları delil kabul edildiği belirtildi.

DOSYA MÜFETTİŞTE

İddianamede, sözkonusu hakim ve savcıların, sanıklara yasal haklarını vermemek, sahte belgeleri delil olarak kabul etmek, evvelce mevcut olmayan delilleri ortaya çıkarmak, gerçek delilleri gizlemek ve gerçek failleri serbest bırakmak suretiyle bilerek ve isteyerek teröristlere ve vatan hainlerine yardım ettikleri, iftira attıkları, sahte deliller oluşturdukları, TSK mensuplarının tasfiye edilmesine yardımcı oldukları, görevlerini kötüye kullandıkları, ölüme sebebiyet verdikleri, masumiyet karinesini ihlâl ettikleri ve vatana ihanet ettikleri belirtildi. Sözkonusu suçlamalarla ilgili ilgili dosyanın müfettişte olduğu kaydedildi.

O HAKİM VE SAVCILAR

Hakkında soruşturma yürütülen eski özel yetkili savcı ve hakimlerin isimleri şöyle: Ergenekon soruşturması savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Cihan Kansız, Ercan Şafak. Ergenekon davası hakimleri Sedat Sami Haşıloğlu, Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk. Ergenekon davasının duruşma savcıları Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, M. Murat Dalkuş. Balyoz davasının duruşma savcıları Savaş Kırbaş, Hüseyin Kaplan

HAYATINI KAYBEDENLER

-Kuddisi Okkır: Ümraniye'de el bombalarının yakalanmasının ardından 20 Haziran 2007'de tutuklandı. Ergenekon örgütünün kasası olduğu iddia edildi. 7 ay sonra Akciğer kanseri hastası olduğu ortaya çıktı. Cezaevi koşullarında da tedavisi yapılacağı gerekçesiyle tahliye edilmedi. 6 Temmuz 2008'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

-Prof. Dr. Türkan Saylan: Ergenekon soruşturması kapsamında evinde arama yapılan kanser hastası olan Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan, 1 ay sonra 18 Mayıs 2009 tarihinde öldü.

-Yarbay Ali Tatar: "Amirallere suikast" iddiasıyla yürütülen soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra serbest bırakıldı. Yeniden hakkında yakalama kararını öğrendiği gün 19 Aralık 2009'da evinin banyosunda ölü bulundu. İntihar ettiği açıklandı.

-İlhan Selçuk: Ergenekon soruşturması kapsamında silahlı terör örgütünün üst düzey yönetici olma iddiasıyla sabaha karşı gözaltına alınan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 85 yaşındaki Cumhuriyet Gazetesi yazarı İlhan Selçuk 21 Haziran 2010'da öldü.

-Kaşif Kozinoğlu: MİT Orta Asya Başmüşaviri iken Ergenekon davası kapsamındaki Odatv soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm sebebinin kalp kiriz olduğu açıklandı. Ölmeden önce mahkemeye ifade vermek için başvurmuştu.

-Kurmay Albay Murat Özenalp: Balyoz Davası'nda darbeye teşebbüs iddiası suçundan aldığı 16 yıl hapis cezası nedeniyle Mamak Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunan kurmay albay Murat Özenalp(49), 4 Mayıs 2014'te geçirdiği beyin kanaması nedeniyel hayatını kaybetti. Eşi Sema Özenalp, "onu kumpas öldürdü" dedi.