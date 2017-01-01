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Kamil Başoğlu
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Org. Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin dava yarın başlıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olan Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada 12 sanık yargılanacak

09 Nisan 2017 Pazar, 10:09:31 Güncelleme: 10:11:05 AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) olan Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin 12 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın başlıyor.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ve 4 gün sürmesi beklenen davanın iddianamesinde, emekli Orgeneral Başoğlu "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, darbe teşebbüsünün önemli unsurlarından birinin üst düzey kamu görevlisi ve komutanlara yönelik gerçekleştirilen derdest etme ve alıkoyma eylemleri olduğu belirtilerek, buradaki amacın darbe teşebbüsüne karşı koyacak unsurları ortadan kaldırmak suretiyle teşebbüsü başarılı kılacak ilk adımı atmak olduğu kaydediliyor.

Derdest edilecek isimlerin darbe teşebbüsünden günlerce önce belirlenerek, planlamalarının da önceden yapıldığı anlatılan iddianamede, darbe teşebbüsünün başladığı anda, eş zamanlı olarak kaçırma planlarının da uygulamaya konulduğu bildiriliyor.

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın eylemleri ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının darbe girişimi faaliyetlerine de yer verilen iddianamede, eski EDOK Komutanı Başoğlu'nun de bu faaliyetler sırasında alay sorumluluk bölgesinde bulunan resmi konutundan, daha önceden oluşturulan ekip tarafından zorla derdest edilerek, askeri ambulansla Akıncılar Üssüne götürüldüğü ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda gerçekleştirilen eylemlere ilişkin soruşturmanın başka dosya üzerinden devam ettiği bildirilen iddianamede, sanıklar Abdullah Yılmaz, Eyyüp Baloğlu, Tuna Han Ata, Selami Darcan, Atahan Tatar, Tekin Gökbaş ve Uğur Fidan hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Bu sanıklarla ilgili ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından 36'şar yıl hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıklar Muhsin Kutsi Barış, Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezer ve Adem Parlak hakkında darbe suçuna yönelik ayrıca iddianame hazırlandığı belirtilerek, bu dosyada "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21'er yıl hapisle cezalandırılmaları talebi yer alıyor. İddianamede, sanıklar Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezer'in halen firari oldukları kaydediliyor.

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