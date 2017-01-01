Milletin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için güvenlik hizmeti sunan Türk Polis Teşkilatı 172. kuruluş yılını kutluyor. Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatının kuruluş yıldönümüne özel paylaşabileceğiniz en güzel mesajları sizler için derledik. İşte 10 Nisan Polis Haftası kutlama mesajları...

10 NİSAN POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ



* Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. M.Kemal Atatürk

* Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun

* Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

* Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 171. kuruluş yıldönümü kutlu olsun

* Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

* Polisler canımızı ve namusumu koruyabileceği en değerli emniyet güçleridir. Tüm güvenlik güçlerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

* Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz ‘Polis Haftası’nı kutluyorum.

* Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 171. yılı kutlu olsun!

* Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

* Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

* Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım

* Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyorum

* Türk Polis Teşkilatı; ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama, halkımızın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda çok büyük bir özveriyle gece gündüz demeden başarılı bir şekilde.Yıldır çalışmaktadır. Allah Türk Polisini korusun!

* Tüm emniyet mensuplarmızın polis haftası kutlu olsun. Hepsine canı gönülden teşekkürler. Onlar bizim her şeyimiz. Bütün polislerin Allah yardımcısı olsun. Ayrıca tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum; şehit anne babalarının ellerinden öpüyorum. Bende bir polis eşiyim ;eşimle gurur duyuyorum.

*Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.

* Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan Polis Teşkilatımızın 169. Kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyor, tüm polislerimize görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Bu uğurda can veren kahraman şehitlerimizi de rahmetle anıyor, teşkilatımıza, ailelerine ve geride kalanlarına sabırlar diliyorum.

* 10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Bu onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirerek Karaman’ın güven ve huzur şehri olmasında mesai mefhumu tanımadan görev alan emniyet teşkilatına teşekkürlerimi sunarım.