Adana'da üniversiteli genç kendini yaktı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 07:42:37 | Güncelleme: 08:08:32
DHA
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Adana'da üzerine kandil yağı döküp, ateşe veren 19 yaşındaki üniversitesi öğrencesi M. A. D., ağır yaralandı.
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D.'in polislere, "Nasıl yanacağımı merak ettiğim için kendimi yaktım" dediği iddia edildi.
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Olay, gece yarısı merkez Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi.
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Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2'inci sınıf öğrencisi M. A. D., iddiaya kaldığı özel yurdun yakınındaki boş bir arazide üzerine 3 şişe kandil yağı döküp, kendini ateşe verdi.
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Bir anda alev topuna dönen D., acı içinde koşmaya başladı.
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Çevredekiler alevler içinde koşan gencin üzerine bidonlarla su dökerek söndürdü.
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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan D.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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'NASIL YANACAĞIMI MERAK ETTİM'
Mahalleli tarafından içine kapanık, uysal ve hayvan sever biri olarak bilindiği belirtilen D.'in, ambulansa taşınırken polislere "Nasıl yanacağımı merak ettiğim için kendimi yaktım" dediği öne sürüldü.