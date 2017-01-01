Adana'da üniversiteli genç kendini yaktı

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'NASIL YANACAĞIMI MERAK ETTİM'



Mahalleli tarafından içine kapanık, uysal ve hayvan sever biri olarak bilindiği belirtilen D.'in, ambulansa taşınırken polislere "Nasıl yanacağımı merak ettiğim için kendimi yaktım" dediği öne sürüldü.