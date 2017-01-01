10 NİSAN 2017
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Adana'da üniversiteli genç kendini yaktı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 07:42:37 DHA

  • 1 Adana'da üniversiteli genç kendini yaktı
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    Adana'da üzerine kandil yağı döküp, ateşe veren 19 yaşındaki üniversitesi öğrencesi M. A. D., ağır yaralandı. 

  • 2 Adana'da üniversiteli genç kendini yaktı
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    D.'in polislere, "Nasıl yanacağımı merak ettiğim için kendimi yaktım" dediği iddia edildi.

  • 3 Adana'da üniversiteli genç kendini yaktı
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    Olay, gece yarısı merkez Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi.

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YORUMLAR 1
  • misafir3461 10 dakika önce
    adana :/
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