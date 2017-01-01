Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 10 Nisan 2017 Pazartesi günü raporu.

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UŞAK MERKEZLİ OPERASYONLARDA 16 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Uşak merkezli 19 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY'nin "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Uşak merkezli 19 ilde, 4 Nisan'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilmişti. (AA)

MALATYA'DAKİ KALKIŞMA DAVASINDA YENİ HEYET

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine Malatya'dan destek verdikleri iddasıyla aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hututi'nin de yargılandığı kalkışma davasınının bugünkü oturuma yeni bir heyet girdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ile eski 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanıklı davada 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Koç ile savcı İsmail Gökhan Orman duruşmada yer almadı. Mahkemeye hakim Turan Kılıç başkanlık yaparken, heyette savcı Muhittin Atlı, üyeler Ayşegül Altınhalka ve Zeynep Çelik Öztürk yer aldı.

DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Mahkeme Başkanı Turan Kılıç, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Koç'un aynı zamanda Kale İlçesi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olduğu için HSYK tarafından alınan kararla seçimlerden 10 gün önce ve 10 gün sonra duruşmalara çıkamayacağını, diğer üyenin ise rahatsızlığı nedeniyle görev alamayacağını açıkladı.

SANIKLAR GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALTINDA SALONA ALINDI

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmaya dönemin 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile birlikte 15 tutuklu sanık getirildi. Elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarından çıkarılan tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemi altında salona alındı.

Dönemin 2. Ordu Komutanı tutuklu sanık Adem Huduti tutuklu bulunduğu Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı tutuksuz sanık Avni Angun duruşmaya katılmadı. (Ferdi DURDU/MALATYA)

TEKİRDAĞ'DA GÖZALTI SAYISI 85'E YÜKSELDİ

Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 85'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9'u "asker abisi" olduğu değerlendirilen çeşitli rütbelerdeki 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gün önce 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 80 asker gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 5 kişi daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 85'e yükseldi.

Ekiplerin firari zanlıları arama çalışmaları devam ediyor. (AA)

MERSİN'DE 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de, FETÖ/PDY'nin haberleşme ağı olarak 'ByLock' kullandıkları belirlenen 23 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, halen kamu kurumlarında aktif olarak çalışanlar ile daha önce meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da bulunduğu 30 kişinin, örgütün haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda, 23 kişi gözaltına alınırken, 7 kişinin ise firari olarak arandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların sorgularının sürdüğü ifade edildi. (İHA)

KAYSERİ'DE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2'si avukat 3 kişi 'bylock' kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün iletişim programı olan 'bylock' kullandığı tespit edilen F.A. ile KHK ile kapatılan AHUDER üyesi avukat A.O.T. ve B.S.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. (İHA)

NEVŞEHİR'DE FETÖ'NÜN SÖZDE "ÜNİVERSİTE ABİSİ" 8 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 28 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 10 ilde üniversite abilerine yönelik operasyon düzenlenmesinin ardından 28 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan polislikten ihraç edilen Ş.Ö., E.D., E.K., E.D., astsubaylıktan ihraç edilen M.A. ve üniversite öğrencileri olan A.Ş., A.D., E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)