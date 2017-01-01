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2071 LYS ne zaman?

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için adaylar son sürat çalışmalarına devam ediyor. Peki LYS ne zaman? İşte LYS sınav tarihi...

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:36:41 Güncelleme: 10:40:01

Üniversiteye geçişin ikinci aşaması olan ve ÖSYM tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS) için adaylar son sürat çalışmalarına devam ediyor. Peki LYS ne zaman? İşte LYS sınav tarihi...

LYS NE ZAMAN?

Toplam 5 sınavdan oluşacak olan LYS sürecinde adaylar üniversite için sorulan çeşitli derslerden zorlu sorulara doğru yanıt vermek için ter dökecek.

İşte LYS sınav takvimi;

LYS-4

Sosyal Bilimler

10 Haziran

LYS-1

Matematik

11 Haziran

LYS-2

Fen Bilimleri

17 Haziran

LYS-5

Yabancı Dil

17 Haziran

LYS-3

Edebiyat-Coğrafya

18 Haziran

LYS ÜCRETLERİ NE KADAR?

● LYS – 1 Matematik sınavı için 40 TL sınav ücreti

● LYS – 2 Fen Bilimleri sınavı için 40 TL sınav ücreti

● LYS – 3 Edebiyat Coğrafya sınavı için 40 TL sınav ücreti

● LYS – 4 Sosyal Bilimler sınavı için 40 TL sınav ücreti

● LYS – 5 Yabancı Dil sınavı için 40 TL sınav ücreti

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için YGS'den 180 ve üzeri alan adaylar, başvuru yaparak sınavak atılım gösterebiliyor. Henüz LYS için başvurular bitmiş değil. İşte LYS başvuru tarihleri;

Sınav

Başvuru Başlangıç Tarihi

Başvuru Bitiş Tarihi

LYS-4 (Sosyal Bilimler)

4 Nisan 2017

17 Nisan 2017

LYS-1 (Matematik)

4 Nisan 2017

17 Nisan 2017

LYS-2 (Fen Bilimleri)

4 Nisan 2017

17 Nisan 2017

LYS-5 (Yabancı Dil)

4 Nisan 2017

17 Nisan 2017

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya)

4 Nisan 2017

17 Nisan 2017
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