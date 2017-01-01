Üniversiteye geçişin ikinci aşaması olan ve ÖSYM tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS) için adaylar son sürat çalışmalarına devam ediyor. Peki LYS ne zaman? İşte LYS sınav tarihi...

LYS NE ZAMAN?

Toplam 5 sınavdan oluşacak olan LYS sürecinde adaylar üniversite için sorulan çeşitli derslerden zorlu sorulara doğru yanıt vermek için ter dökecek.

İşte LYS sınav takvimi;

LYS-4 Sosyal Bilimler 10 Haziran LYS-1 Matematik 11 Haziran LYS-2 Fen Bilimleri 17 Haziran LYS-5 Yabancı Dil 17 Haziran LYS-3 Edebiyat-Coğrafya 18 Haziran

LYS ÜCRETLERİ NE KADAR?

● LYS – 1 Matematik sınavı için 40 TL sınav ücreti

● LYS – 2 Fen Bilimleri sınavı için 40 TL sınav ücreti

● LYS – 3 Edebiyat Coğrafya sınavı için 40 TL sınav ücreti

● LYS – 4 Sosyal Bilimler sınavı için 40 TL sınav ücreti

● LYS – 5 Yabancı Dil sınavı için 40 TL sınav ücreti

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için YGS'den 180 ve üzeri alan adaylar, başvuru yaparak sınavak atılım gösterebiliyor. Henüz LYS için başvurular bitmiş değil. İşte LYS başvuru tarihleri;

Sınav Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi LYS-4 (Sosyal Bilimler) 4 Nisan 2017 17 Nisan 2017 LYS-1 (Matematik) 4 Nisan 2017 17 Nisan 2017 LYS-2 (Fen Bilimleri) 4 Nisan 2017 17 Nisan 2017 LYS-5 (Yabancı Dil) 4 Nisan 2017 17 Nisan 2017 LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) 4 Nisan 2017 17 Nisan 2017