16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye anayasa değişikliği referandumu öncesinde vatandaşlar "seçim yasakları ne zaman başlayacak?" diye merak ediyor. Peki propaganda yasağı ne zaman başlıyor? İşte seçim yasakları hakkında tüm detaylar...

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1) Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede;

Yüksek Seçim Kurulu, ( YSK) 298 sayılı Kanun'un "Basın, iletişim araçları ve internette propaganda" başlıklı 55/B maddesi uyarınca: "...Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede... basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtımın yapılamayacağına..." karar vermiş olup, bu karara göre 06.04.2017 tarihinden itibaren (06.04.2017 gülü gazeteler dahil olmak üzere) kamuoyu araştırması, anket, tahmin, bilgi iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması yasaktır.

2) Oy verme gününden önceki gün saat 18:00'den sonra ve oy verme günü;

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Resmi Gazete'de yayınladığı seçim takvimi ve Seçim Kanunu'nun 80. maddesi uyarınca:

- Oy verme gününden önceki gün (15.04.2017) saat 18:00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasaktır.

- Oy verme günü saat 18:00'e kadar her türlü yayın organında seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğu, saat 18:00 ila 21:00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceği, saat 21:00'den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulu'nca gerek görülmesi halinde saat 21:00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceği, kabul edilmiştir.

Buna göre, oy verme gününden önceki gün (15.04.2017) saat 18:00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasaktır.