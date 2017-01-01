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2017 TEOG 2. dönem
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2017 TEOG 2. dönem sınavı ne zaman?

TEOG'un 2. dönem sınavları yaklaşıyor. Peki 2017 TEOG 2. dönem sınavı ne zaman? İşte 2. dönem TEOG sınavı hakkında tüm detaylar...

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:17:39 Güncelleme: 15:25:12

Ortaokul öğrencilerinin lise yerleşimlerini tamamlaması için oldukça önemli bir sınav olan TEOG'un 2. dönem sınavları yaklaşıyor. Peki 2017 TEOG 2. dönem sınavı ne zaman? İşte 2. dönem TEOG sınavı hakkında tüm detaylar...

TEOG 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Ortaokul öğrencilerinin heyecanla beklediği TEOG 2. dönem sınavı, 26-27 Nisan tarihlerinde tamamlanacak. Sınavların mazereti ise 20-21 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler toplamda 6 sınava girecek ve TEOG'da ilk gün; Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, ikinci gün ise Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınav yapılacak.

Ortak sınavlar birinci gün oturumu hakkında detaylar;

Sınav Saati Ders Soru Sayısı Sınav Süresi
09:00 Türkçe 20 40 dakika
10:10 Matematik 20 40 dakika
11:20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 40 dakika

Ortak sınavlar ikinci gün oturumu hakkında detaylar;

Sınav Saati Ders Soru Sayısı Sınav Süresi
09:00 Fen Bilimleri 20 40 dakika
10:10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 20 40 dakika
11:20 Yabancı Dil 20 40 dakika

TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve cevaplar, hem yazılı hem de ders öğretmenlerinin anlatımıyla videolu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ( MEB) bağlı olan "Eğitim Bilişim ağı (EBA)" internet adresi olan "www.eba.gov.tr" üzerinden Haziran ayında açıklanacak.

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