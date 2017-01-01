Ortaokul öğrencilerinin lise yerleşimlerini tamamlaması için oldukça önemli bir sınav olan TEOG'un 2. dönem sınavları yaklaşıyor. Peki 2017 TEOG 2. dönem sınavı ne zaman? İşte 2. dönem TEOG sınavı hakkında tüm detaylar...
TEOG 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
Ortaokul öğrencilerinin heyecanla beklediği TEOG 2. dönem sınavı, 26-27 Nisan tarihlerinde tamamlanacak. Sınavların mazereti ise 20-21 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.
Öğrenciler toplamda 6 sınava girecek ve TEOG'da ilk gün; Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, ikinci gün ise Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınav yapılacak.
Ortak sınavlar birinci gün oturumu hakkında detaylar;
|Sınav Saati
|Ders
|Soru Sayısı
|Sınav Süresi
|09:00
|Türkçe
|20
|40 dakika
|10:10
|Matematik
|20
|40 dakika
|11:20
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|20
|40 dakika
Ortak sınavlar ikinci gün oturumu hakkında detaylar;
|Sınav Saati
|Ders
|Soru Sayısı
|Sınav Süresi
|09:00
|Fen Bilimleri
|20
|40 dakika
|10:10
|T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
|20
|40 dakika
|11:20
|Yabancı Dil
|20
|40 dakika
TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Soru ve cevaplar, hem yazılı hem de ders öğretmenlerinin anlatımıyla videolu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ( MEB) bağlı olan "Eğitim Bilişim ağı (EBA)" internet adresi olan "www.eba.gov.tr" üzerinden Haziran ayında açıklanacak.