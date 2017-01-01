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Adana'da kazada ölen kişinin aracından kaçak sigara çıktı

Adana'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kadının ise yaralandığı trafik kazasında olay yerine giden polis şoke oldu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:27:52 Güncelleme: 16:30:05 İHA

Adana'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki eşi yaralandı. Polis ekipleri, aracın motor ve çamurluk kısmına gizlenmiş çok miktarda kaçak sigara buldu.

Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesi, Camili Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Hüseyin Yakup'un (60) kullandığı 63 PU 792 plakalı otomobil, önüne tır çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çimento fabrikasının bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin Yakup ve eşi Feride Yakup (54) yaralandı. Kazayı gören çimento fabrikasındaki güvenlik görevliler sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı karı-kocayı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü hayatını kaybetti. Hüseyin Yakup'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Feride Yakup'un ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

OLAY YERİNE GELEN POLİS ŞOKE OLDU

Trafik kazasıyla ilgili inceleme yapmak üzere olay yerine gelen polis, açık olan motor ve çamurluk kısmında çok sayıda kaçak sigara buldu. Olay yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ekipler, otomobili detaylı incelemek üzere emniyet bahçesine çektirdi.

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