'Tahşiyecilere kumpas' davasında 9 kişi 'ByLock'tan tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), ''Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz 9 sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 75. duruşmaya, Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Erol Demirhan ile Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Başka suçtan tutuklu bazı sanıkların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı. Davanın müdahillerinden biri de duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Ömer Köse'nin reddi hakim talebinin üst mahkemece değerlendirildiği ve reddedildiği belirtilen duruşmada, Köse savunma yaptı. Köse'nin savunmasına bir süre ara verilerek, sanık ve sanık avukatlarının talepleri alındı.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ekrem Çelik, Erol Demirhan, Ertan Erçıktı, Hidayet Karaca, Hüyesin Nohut, Ömer Köse, Ahmet Öztürk, Mustafa Altunbulak ve Yurt Atayün'ün, üzerlerine atılı suçların mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut kanıtlar bulunması, isnat edilen suçların katalog suçlardan olması, kaçma kuşkusu, tutuklama tedbirinin orantılı oluşu ve tutuklama koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması gerekçeleriyle bu hallerinin devamına oy çokluğuyla hükmetti.

Üye hakimlerden biri, karara Mustafa Altunbulak yönünden, bu sanığın oğlunun hastalığı nedeniyle tahliye edilmesi gerektiği görüşünü bildirerek muhalefet etti.

Karşı oy yazısında, "Mustafa Altunbulak hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir deliller bulunmakla birlikte sanığın oğlu Osman Altunbulak'ın yüzde 90 oranında engelli ve bakıma muhtaç olduğu, babasının bakımına ihtiyaç duyduğu, tutuklamadan elde edilmek istenen yararın adli kontrol uygulaması ile sağlanabilecek olması, bu hususun Niğde Sulh Ceza Hakimliğinin 25 Temmuz 2016 tarihli kararıyla da dikkate alınarak sanık Altunbulak'ın yurt dışına çıkışının yasaklanması ve adli kontrol uygulamasına tabi tutulduğu gözetilerek tahliye kararı verilmesi gerektiği görüşüyle sayın çoğunluğun Altunbulak'ın tutukluluk halinin devamına dair kararına katılmıyorum." ifadeleri yer aldı.

Tutuklu sanıklardan Ali Fuat Yılmazer, Ertan Erçıktı, Erol Demirhan, Hidayet Karaca, Ömer Köse ve Yurt Atayün'ün Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 102/2. maddesi gereğince zorunlu tutukluluk sürelerinin dolduğunu hatırlatan heyet, dosyanın delil durumu ve bir kısım sanıkların savunmalarının henüz tamamlanmaması gerekçesiyle bu kişilerin tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdığını da bildirdi.

Davanın tutuksuz sanıklarından Abdullah Seyyid Ateşçi, Kazım Aksoy, Mehmet Ali Doğan, Mustafa Kılıçarslan, Selçuk Ocaktan, Talat Burak Karaltı, Tolga Güzeltaş, Yakup Ergün ve Ali Cihan ile ilgili, yüklenen "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu açısından örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıklarına ilişkin mahkemeye yazı geldiğine dikkati çeken heyet, bu sanıkların tutuklanmalarını kararlaştırdı.

"ByLock" kullandığı gerekçesiyle tutuklanması talep edilen sanıklardan Aytekin Ağören hakkında görevli İdil Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak soruşturma dosyasında yer alan "ByLock" ile alakalı belgelerin gönderilmesinin istenilmesine karar veren heyet, sanık Ağören'in "ByLock" kullandığı belirtilen hattın sahibi olarak gözüken Burak Aydın hakkında soruşturma bulunup bulunmadığının UYAP'tan sorgulanması, soruşturmanın tespiti halinde bilgi alınmasına ve tüm bu aşamalardan sonra sanık hakkında tutuklama talebinin değerlendirilmesini hükme bağladı.

"BYLOCK" KULLANAN FİRARİ ÜÇ SANIĞA, TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA

Davanın sanıklarından Tufan Ergüder, Ufuk Yıldırım ve Yasin Koyuncu'nun mahkemeye gönderilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun 29 Eylül 2016 tarihli yazısına göre "ByLock" programını kullandıklarının tespit edildiğini ve bu sanıklarla ilgili kuvvetli suç şüphesi oluşması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığına işaret eden heyet, sanıkların henüz yakalanamadıklarını bildirdi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 4 gün sıralı yapılmak üzere 17, 18, 20 ve 21 Nisan'a erteledi.

CEZA İSTEMLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile tutuklu sanıklardan Karaca, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek"le suçlanırken, diğer 31 sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmaları isteniyor. İddianamede, Gülen ve Karaca'nın, "silahlı terör örgütünü yönetme" suçundan 15 ila 22 yıl altışar ay, zincirleme şekilde "resmi belgede sahtecilik"ten 4 yıl 10,5 ay ila 22 yıl ve zincirleme şekilde "delil uydurarak iftirada bulunma" suçundan 1 yıl 10,5 ay ila 10 yıl altışar ay olmak üzere toplam 21 yıl 9 ay ila 55 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması talep edildi.

Ayrıca eski emniyet müdürlerinden Ali Fuat Yılmazer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından 9 yıl ila 21 yıl, Tufan Ergüder'in "silahlı terör örgütüne üye olma" ile zincirleme şekilde "resmi belgede sahtecilik" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından 14 yıl 3 ay ila 47 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi.

Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de "silahlı terör örgütüne üye olma" ile zincirleme şekilde "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından 14 yıl 3 aydan 47 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenilen iddianamede, Mutlu Ekizoğlu'nun da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Ertan Erçıktı, Mustafa Kılıçaslan, Kazım Aksoy, Ali Cihan, Mehmet Ali Doğan, Recep Güleç, Mustafa Altunbulak, Çetin Öztürk, Rıfat Aslan, Erdem Kısa, Halit Akbulut, Yakup Ergün, Ufuk Yıldırım, Yasin Koyuncu ve Mustafa Uyanık'ın da yer aldığı 26 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", zincirleme şekilde "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından 7,5 yıldan 47,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.