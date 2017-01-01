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Ahmet Türk, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ağırladı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal: Ülkemizin sıkıntılı bir döneminde yine bir aradayız

10 Nisan 2017 Pazartesi, 20:43:45 Güncelleme: 20:45:42 İHA

Partisinin düzenlediği programa katılmak amacıyla Mardin'de bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Kasrı Kanco'daki evine misafir oldu.

Baykal, Kasrı Kanco'ya 35 yıl aradan sonra tekrar geldiğini belirterek, "Aradan 35 yıl geçti, şimdi gene ülkemizin sıkıntılı bir döneminde bir aradayız" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin Mardin'deki bir otelde düzenlediği referandum programının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün Derik ilçesinin Atlı Mahallesi'ne bağlı Kasro Konca'daki evine konuk oldu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Baykal:

"Mardin ziyaretimizin siyasi sorumluluğumuzun sonucu olarak yürüttüğümüz referandum ile ilgili kampanyanın bir parçası olarak bir siyasi yönü ve boyutu var. Öte yandan da arkadaşlık, dostluk buluşması gerçekleştiriyoruz. Yıllar önce 12 Eylül'ün karanlık günlerinde Ahmet Türk ile bir araya gelmiştik. O dönemin şartları içinde ülkenin durumu ve gidişatı ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmıştık. Türkiye'nin bir daha böyle olaylara sürüklenmemesi için hepimiz bir değerlendirme ihtiyacı hissediyorduk. Aradan 35 yıl geçti, şimdi gene ülkemizin sıkıntılı bir döneminde bir aradayız. Tabi böyle bir ulusal bir boyutu da var ama Türkiye artık yeni bir başlangıç yapmak zorunda. Bundan sonra artık şiddeti, terörü dışlayan, herkesin birbirine değer verdiği, saygı duyduğu, herkesin hukuku önemsediği olumlu bir anlayış içinde yeni bir siyasi şekillenmeye ihtiyacımız var. İnşallah ülkemiz bakımından hayırlı bir sonuç önümüzdeki 16 Nisan'da ortaya çıkar" dedi.

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