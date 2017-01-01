MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevinden ayrıldığını açıkladı. Pehlivan, son nefesine kadar liderin emrinde olduğunu söyledi.
Geçen Ekim ayında MHP Genel Merkezi tarafından MHP Aydın İl Başkanlığı görevine getirilen Burak pehlivan, yine genel merkezin isteği doğrultusunda görevinden ayrıldığını açıkladı.
İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Pehlivan, "Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda il başkanlığı görevimi sonlandırmış bulunmaktayım. Son nefesime kadar liderimiz ve hareketimizin emrinde olduğumu belirtmek isterim" dedi.
Burak Pehlivan
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YORUMLAR 5
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Misafir 55 dakika önceBozkurt'ların görevine son verilip yerlerine merinoslar getiriliyor03
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Misafir 1 saat önceDevlet bey temizlik yapıyor, bu esnada geçiş sürecinde böyle aklıbaşında ülküdaşlarımız görev alıyor . Devlet beyimiz bu ülküdaşımıza gerektiği kıymeti verecektir evelallah00
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Misafir 1 saat öncedevlet bey 52 senedir mhp li bu ugurda akrabalarimizin cani sahadete ulasti davaya cocuklarimiz sahip cikmaya calisirken ne yapiyoruz neyin dogru yanlis oldugunu anlayamaz duruma dustuk kahirmi edim sevinimmi anlayamadim ne oluyor????????00
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Misafir 2 saat önceTalimatla görevden almakmı olur00
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Misafir 2 saat önceliderler getirir, liderler götürür... Türkiye'de demokrasi...30
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