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Devlet Bahçeli
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MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Devlet Bahçeli'nin isteği ile görevinden alındığını belirtti. Pehlivan, "Son nefesime kadar liderimiz ve hareketimizin emrinde olduğumu belirtmek isterim" dedi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 23:02:01 Güncelleme: 23:08:52 DHA

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevinden ayrıldığını açıkladı. Pehlivan, son nefesine kadar liderin emrinde olduğunu söyledi.

Geçen Ekim ayında MHP Genel Merkezi tarafından MHP Aydın İl Başkanlığı görevine getirilen Burak pehlivan, yine genel merkezin isteği doğrultusunda görevinden ayrıldığını açıkladı.

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Pehlivan, "Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda il başkanlığı görevimi sonlandırmış bulunmaktayım. Son nefesime kadar liderimiz ve hareketimizin emrinde olduğumu belirtmek isterim" dedi.

Burak Pehlivan

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YORUMLAR 5
  • Misafir 55 dakika önce
    Bozkurt'ların görevine son verilip yerlerine merinoslar getiriliyor
  • Misafir 1 saat önce
    Devlet bey temizlik yapıyor, bu esnada geçiş sürecinde böyle aklıbaşında ülküdaşlarımız görev alıyor . Devlet beyimiz bu ülküdaşımıza gerektiği kıymeti verecektir evelallah
  • Misafir 1 saat önce
    devlet bey 52 senedir mhp li bu ugurda akrabalarimizin cani sahadete ulasti davaya cocuklarimiz sahip cikmaya calisirken ne yapiyoruz neyin dogru yanlis oldugunu anlayamaz duruma dustuk kahirmi edim sevinimmi anlayamadim ne oluyor????????
  • Misafir 2 saat önce
    Talimatla görevden almakmı olur
  • Misafir 2 saat önce
    liderler getirir, liderler götürür... Türkiye'de demokrasi...
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