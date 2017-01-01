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Mersin'de balkondan düşerek ölen Hira'nın babası konuştu

Mersin’de 12’nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek can veren 3.5 yaşındaki Hira Dağ’ın ölümünün ardından konuşan acılı baba Emrah Dağ, tutuklanan kuzeni Türkan İ.’yi suçlayarak, “O kadın planlı bir şekilde çocuğumu öldürdü” iddiasında bulundu

11 Nisan 2017 Salı, 03:16:53 Güncelleme: 03:24:41 HABERTURK.COM

Mersin’de 22 Mart’ta 3.5 yaşındaki Hira Dağ’ın 12. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ölümüyle ilgili kuzeni Türkan İ. (22) tutuklanırken acılı baba Emrah Dağ olayın cinayet olduğunu iddia etti.

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre  Türkan İ.’nin kocasının 7 ay önce iki çocuğunu da alıp genç kadını terk ettiğini anlatan Emrah Dağ, “Eşi terk edince Türkan kayınvalidemde kalmaya başladı.

Evleri bize çok yakın olduğu için sürekli görüşüyorduk. Eşi terk edince psikolojik sıkıntılar yaşadığını iddia edip sürekli doktora gitti. En son doktora gittiğinde, ‘Psikolojik sorunlarım var, hastaneye yatırın’ dedi.

Bir şeyi yok ama kendini hasta zannediyor. Kıskanç bir kadın, kendisi mutlu bir aile kuramadığı için bizim mutluluğumuzu, huzurumuzu kıskandı” iddiasında bulundu.

‘PLANLI BİR ŞEKİLDE ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜ’

Çocuğunun planlı biçimde öldürüldüğünü iddia eden Dağ, “Çünkü çocuk elinden düşmüş olsa insan çığlık atar, ‘Ambulansa haber verin’ der, telaşlı davranır. Eşim çocuğumuzu odaya televizyonun karşısına çizgi film izlesin diye bırakmış ve bebekle ilgilenmek üzere diğer odaya geçmiş. Bu sırada odanın ışığı açık, balkon kapısı kapalı ve perdeler çekik halde. Aradan 4-5 dakika geçince bu kadın odaya giriyor ve ışığı kapatıyor. Oyalanıyor. Çocuğumu attıktan sonra odanın ışıklarını kapalı bırakmış, perdeler açık, balkon dibinde iki yastık. Çocuğumu attıktan sonra balkondan kontrol ediyor, hiçbir şey yokmuş gibi sofra bezini topluyor, evde temizlik yapıyor. Planlı bir şekilde bu olayı gerçekleştirdi” dedi.

Olayın ardından eşiyle birlikte kendi evlerine gidemediklerini belirten Emrah Dağ, “Çocuğumu kaybettikten sonra kendi evimize giremiyoruz. Eşimin de benim de psikolojimiz bozuldu. Evimizin her noktası çocuğumuzla, anılarımızla dolu. Bu cani kadın hayatımızı, mutluluğumuzu, evladımızı bizden çaldı” diye konuştu.

ÖNCE İNKÂR SONRA İTİRAF ETTİ

Öte yandan ifadesinde olayı önce inkâr eden, ardından ellerinin titremesi sonucu çocuğu düşürdüğünü söyleyen Türkan İ.’nin, “Kendini savunamayacak yaştaki çocuğu yüksekten atarak öldürmek” suçundan tutuklandığı öğrenildi. Türkan İ.’ye antisosyal kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu öne sürüldü.

 

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