11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Malatya FETÖ
GÜNDEM

Malatya'daki darbe girişimi davasında ara karar çıktı

Malatya'da, FETÖ davasında adli kontrol şartıyla tahliye edilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verildi

11 Nisan 2017 Salı, 04:32:45 Güncelleme: 04:34:58 AA

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmada, darbe girişimi sırasında 7. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan tutuksuz sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşma savcısı Muhittin Atlı'nın görüşlerini sordu.

Bazı sanıkların adli kontrol kararının kaldırılması taleplerini reddeden Atlı, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen Avni Angun'un "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş olması, talep ettiği tanıkların halen dinlenilmemesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

Atlı, ayrıca tutuksuz yargılanan Ersin Yıldırım'ın kullandığı cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" olduğu ve yeni deliller nedeniyle tutuklanmasını istedi.

Daha sonra mahkeme heyetine başkanlık eden Turan Kılıç, heyetin değiştiği iddialarına ilişkin, "Mahkeme heyetinin değiştirildiği söz konusu değil. Mahkeme başkanımız görevindedir. Heyet başkanının ilçe seçim kurulunda görevli olması ve diğer üyenin eşinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadığını belirtmek isterim. Geçici olarak hakim görevlendirilmesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Avukat ve sanıkların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti ara kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Turan Kılıç'ın açıkladığı ara kararda, tutuksuz sanıkların bulunduğu illerdeki Ağır Ceza Mahkemelerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadelerinin alınması için yeniden talimat yazılmasına, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen sanıkların yazışmalarının ve teknik tespitlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) istenmesine hükmedildiği bildirildi.

Bir önceki celsede adli kontrol şartıyla tahliye edilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına, diğer sanıkların ise tutuklunun halinin devamına karar veren heyet, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN 

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan da on beşer yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bylock'u 'Yeğen' itiraf etmiş!
GÜNDEM

Bylock'u 'Yeğen' itiraf etmiş!
Meslekten çıkarılan hakim ve savcılara yönelik hazırlanan FETÖ iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM

Hakim ve savcılara yönelik ilk iddianame kabul edildi
'Tahşiyecilere kumpas' davasında 9 kişi 'ByLock'tan tutuklandı
GÜNDEM

'Tahşiyecilere kumpas' davasında 9 kişi 'ByLock'tan ...
Erdoğan: İzmir'de denize dökerler diye bekledim, gelen giden olmadı
GÜNDEM

"İzmir'de denize dökerler diye bekledim, gelen giden ...
FETÖ'ye iki kritik iddianame daha!
GÜNDEM

FETÖ'ye iki kritik iddianame daha!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (10 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 10 Nisan günlüğü
Malatya'daki darbe girişimi davasında ara karar çıktı
GÜNDEM

2. ORDU KURMAY BAŞKANI HAKKINDA YAKALAMA EMRİ
MHP, kasasındaki paranın bir kısmını erken seçim ihtimaline ayırdı
GÜNDEM

MHP'DE ERKEN SEÇİM ÖNLEMİ
Kapadokya'daki balonu bu kavga mı düşürdü?
GÜNDEM

BALONU BU KAVGA MI DÜŞÜRDÜ?
Her biri hayallerindeki ünlüyü canlandırdı
GÜNDEM

ONLAR GELECEĞİN YILDIZLARI
Bylock'u 'Yeğen' itiraf etmiş!
GÜNDEM

BYLOCK'U 'YEĞEN' İTİRAF ETMİŞ!
Mersin'de balkondan düşerek ölen Hira'nın babası konuştu
GÜNDEM

"HİRA'YI 12. KATTAN ATIP TEMİZLİK YAPTI"