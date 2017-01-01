Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 11 Nisan 2017 Salı günü raporu.

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FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA İLİŞKİN SORUŞTURMADA TUTUKLAMA

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde ''Hava Kuvvetleri Komutanlığı'' yapılanması yöneticilerinden olduğu iddia edilen İbrahim Yakut, ''silahlı terör örgütü yönetmek'' suçundan tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen İbrahim Yakut'un ifade işlemleri sona erdi.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Yakut'un "silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.



Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyesi olan ve KHK ile meslekten çıkarılan şüpheli Yakut hakkındaki sevk yazısında, şüphelinin örgütün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı" yapılanması yöneticilerinden, Eskişehir'deki albay ve generaller gibi üst rütbeli şahıslardan sorumlu olduğu belirtilerek, "İkametgahında yapılan aramada mevcut işiyle ilgisiz şekilde Eskişehir Hava Kuvvetleri unsurlarına ilişkin brove ve rozetlerin ele geçirildiği, durumun kendisine bağlı asker şahısların bağlılıklarının bir sembolü olduğu açıkça anlaşılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.



Yakut'un,17-25 Aralık 2013 döneminden sonra örgütün finans kuruluşu Bank Asya'daki hesabında artış bulunduğu vurgulanan sevk yazısında, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair delillerin olduğu ve hakkında itirafçı anlatımlarının da dosyada yer aldığı kaydedildi. (AA)

ESKİŞEHİR'DE 13 İLDE OPERASYON: 24 GÖZALTI

Eskişehir merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDYye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir, Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya ve Samsunda daha önceden belirlenen şüphelilerin kaldığı ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, FETÖ/PDYnin Hava Kuvvetleri yapılanmasını koordine eden "mahrem imamlar" olduğu öne sürülen mühendis, memur, öğretmenlerin de bulunduğu 2si memuriyetten ihraç edilmiş 6 sivil ile 3 muvazzaf teğmen ve 15 astsubay olmak üzere 24 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. (AA)

BALIKESİR MERKEZLİ 7 İLDE OPERASYON: 23 GÖZALTI

Balıkesir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kamu kurumlarından ihraç edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin kamu kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce meslekten ihraç edilmiş, örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Bu kapsamda Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Konya, Yalova, Bilecik ve Çorum'da yapılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.



Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

BURSA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kapatılan Bank Asyada şube müdürü olarak çalışanların da yer aldığı 12 zanlı gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Bank Asyanın Bursadaki bölge müdürlüğünde yetkili olarak çalışan ve bağlı şubelerde müdür konumundaki 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Sakarya ve Ordudaki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Zanlılara ait evlerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel belge ve doküman ile dijital materyal ele geçirildi.



Zanlılar, emniyet müdürlüğüne getirildi. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

ÖRGÜTÜN "GENERALLER İMAMI" TUTUKLANDI

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi iken KHK ile açığa İbrahim Yakut, sevk edildiği nöbetçi 11. Sulh ceza hakimliğince FETÖ yöneticiliği suçundan tutuklandı.



Hava Kuvvetleri yapılanmasında Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Kuvveti Komutanlığı'nda görevli albay ve generallerden sorumlu imam olduğu tespit edilen İbrahim Yakut hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'de düzenledikleri operasyonla 1 Nisan 2017'de şüpheli İbrahim Yakut'u gözaltına almıştı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi iken KHK ile açığa İbrahim Yakut'un evinde yapılan aramada, Hava Kuvvetlerine ait brove rozetler ele geçirildiği belirtildi. (Veli SARIBOĞA / İSTANBUL)

NEVŞEHİR'DE FETÖ'DEN 8 ÖĞRENCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında üniversite abilerine yönelik 5 Nisan tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında Nevşehir, Elazığ, Sakarya, İzmir, İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Şanlıurfa ve Malatya'da gözaltına alınan üniversite öğrencileri M.H.Y., B.T., S.K., M.H., İ.Z., F.G., A.Ö., B.Ç. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (IHA)

SİVAS'TA 2 EMEKLİ POLİS TUTUKLANDI

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli 2 emniyet mensubu tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin emekli emniyet mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir dönem Güvenlik Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra 2015 yılında resen emekliye sevk edilen Ö.M. ile emekli teknisyen yardımcısı H.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan bir emekli şube müdürünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (IHA)

UŞAK MERKEZLİ 19 İLDE FETÖ OPERASYONU: 15 TUTUKLAMA

Uşak merkezli 19 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDYye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDYnin "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonunda gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 16 şüpheli savcılıkta ifade verdi.



Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 15i "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı, 1i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Uşak merkezli 19 ilde, 4 Nisanda, FETÖ/PDYnin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilmişti. (AA)

KOCAELİ'DE 9'U TUTUKLU 12 KİŞİNİN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 12 kişinin yargılanmasına başlandı.



Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "tehditle himmet toplamak" suçlarından yargılanan, aralarında eski emniyet müdürleri, komiser, iş adamı ve avukatın da bulunduğu 9'u tutuklu 12 sanık ve avukatları ile müşteki sıfatıyla iki iş adamı ve bir emekli memur katıldı.



Müşteki iş adamı Nurettin Tilki, 2012 yılında satın aldığı yurt binasının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğunu bilmediğini iddia ederek, şöyle konuştu:



"Yurt binasını aylık 15 bin lira bedelle kiraya vermek için yurdun mali müşaviri Kenan Dinler ve Sadi Feyzioğlu ile görüştüm. Aylık 7 bin 500 liraya anlaştık. Dönemin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nezir Özcan beni telefona aratarak yanına çağırdı. Ben de yanına gittim. Nezir Özcan beni tehdit ederek, 'Bu kirayı almayacaksın. Seni aldırırım, yolda giderken sana araba vurur' şeklinde konuştu. Kira bedelini aylık 7 bin 500 liradan 4 bin liraya indirdim."



Tilki, kendisine kumpas kurduğunu öne sürdüğü bazı sanıklardan davacı olduğunu söyledi.

"TUTUKLANACAĞINI BİLİYORDUK, HAKİM VE SAVCILAR BİZDEN"



Müşteki iş adamı Hakim Apaydın ise 2011 yılında o dönem adı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olan resmi kurumun yemek ihalesine katıldığını, değerlendirme sonucu sıralamada 3'üncü olduğunun bildirildiğini aktardı.



Birinci ve ikinci sıradaki firmaların iş bitirme belgelerinde eksikler olduğu için elendiğini ve ihalenin kendisine kaldığını dile getiren Apaydın, "Yemekhane fabrikası sahibi olan tutuksuz sanık Hakan Sağıroğlu bu ihaleden zarar ettiği gerekçesiyle beni 'İhaleye fesat karıştırdı' diye şikayet etmiş. Hakkımda soruşturma açıldı. Bir hafta cezaevinde yattıktan sonra tahliye oldum. Mahkeme takipsizlik kararı verdi. Sanık Hakan Sağıroğlu ve Ali Ziya'nın ortak tanıdığı İbrahim Karaoğlu isimli kişi bana, 'Senin tutuklanacağını biliyorduk. Adliyede hakim ve savcılar bizden' dedi." ifadelerini kullandı.



Ayrıca Apaydın, tutuklu sanık Mehmet Emin Koç'a, Fetullah Gülen'e bağlı yapıya aktarılmak üzere kurban parası olarak iki çek verdiği iddiasında bulundu.



Emekli Akif Özecik de geçirdiği bir soruşturmada, tutuklu sanık Nezir Özcan lehine delil toplamaması ve sahte gizli tanık ifadeleriyle hakkında dava açılmasından dolayı şikayetçi olduğunu belirtti.



TUTUKSUZ SANIKLARDAN BİRİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI



Sanıklar savunmalarında FETÖ üyesi olmadıklarını, ByLock kullanmadıklarını, kimseyi tehdit ederek "himmet" adı altında yardım toplamadıklarını ve terör örgütüne finans sağlamadıklarını öne sürerek tahliyelerini talep etti.



Cumhuriyet Savcısı ise tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, tutuksuz yargılanan Dorukhan Özçelik'in de tutuklanmasına karar verilmesini istedi.



Tutuklu 9 sanığın tutukluluk halinin sürmesine, Dorukhan Özçelik'in tutuklanmasına ve eksik evrakın tamamlanmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. (AA)

KARABÜK'TE 3 ESKİ ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 3 eski öğretmen yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edildikten sonra haklarında gözaltı kararı verilen ve emniyetteki müdür rütbesindeki personelden sorumlu "abi" oldukları ileri sürülen öğretmenler Ş.Ö. ve Ö.S ile komiser rütbesindeki personelden sorumlu "abi" olduğu iddia edilen K.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, söz konusu 3 şüphelinin 100 Yıl Mahallesi'ndeki bir evde gizlendikleri tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Ş.Ö, Ö.S. ve K.D. gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları da tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AA)

MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA ARA KARAR



Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırımın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.



Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonunda görülen duruşmada, darbe girişimi sırasında 7. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan tutuksuz sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşma savcısı Muhittin Atlının görüşlerini sordu.



Bazı sanıkların adli kontrol kararının kaldırılması taleplerini reddeden Atlı, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen Avni Angunun "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş olması, talep ettiği tanıkların halen dinlenilmemesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle tutuklanmasını talep etti.



Atlı, ayrıca tutuksuz yargılanan Ersin Yıldırımın kullandığı cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" olduğu ve yeni deliller nedeniyle tutuklanmasını istedi.



Daha sonra mahkeme heyetine başkanlık eden Turan Kılıç, heyetin değiştiği iddialarına ilişkin, "Mahkeme heyetinin değiştirildiği söz konusu değil. Mahkeme başkanımız görevindedir. Heyet başkanının ilçe seçim kurulunda görevli olması ve diğer üyenin eşinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadığını belirtmek isterim. Geçici olarak hakim görevlendirilmesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.



Avukat ve sanıkların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti ara kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.



Turan Kılıçın açıkladığı ara kararda, tutuksuz sanıkların bulunduğu illerdeki Ağır Ceza Mahkemelerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadelerinin alınması için yeniden talimat yazılmasına, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen sanıkların yazışmalarının ve teknik tespitlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) istenmesine hükmedildiği bildirildi.



Bir önceki celsede adli kontrol şartıyla tahliye edilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Yıldırımın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına, diğer sanıkların ise tutuklunun halinin devamına karar veren heyet, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyor.



İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMMyi ortadan kaldırmaya veya TBMMyi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan da on beşer yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.