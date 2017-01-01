11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Antalya
GÜNDEM

Antalyalı kayıp kuyumcunun cesedi bulundu

Olay yerine giden polis ekipleri vücudunun büyük bölümü yanmış, üzerinde kurşun izleri bulunan erkek cesediyle karşılaştı

11 Nisan 2017 Salı, 11:46:32 Güncelleme: 12:07:32 DHA

Antalya'da 6 gündür kayıp olan kuyumcu dükkanı sahibi 54 yaşındaki Vedat Şenay, Korkuteli İlçesi'ndeki ormanlık alanda vücudunun büyük bölümü yanmış ve kurşunlanmış halde ölü bulundu.

Antalya'da kuyumcu dükkanı sahibi, evli 3 çocuk babası Vedat Şenay, geçen hafta salı günü kayboldu. Ailesi ertesi gün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, dün saat 22.00 sıralarında Korkuteli İlçesi'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi olduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekipleri vücudunun büyük bölümü yanmış, üzerinde kurşun izleri bulunan erkek cesediyle karşılaştı.

OTOMOBİLİ KUNDU'DA BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Polis kayıp Vedat Şenay'a ait olduğu düşünülen cesedin teşhisi için aileye haber verdi. Adli Tıp'a gelen aile cesedi teşhis etti. Vedat Şenay'ın 07 GSZ 25 plakalı otomobilinin ise, Antalya merkez Aksu İlçesi'ne bağlı Kundu bölgesinde bulunduğu belirtildi.

Yakınları olayın nedenini bilmediklerini, yanında fazla para taşımayan Vedat Şenay'ın para için öldürüldüğünü düşünmediklerini kaydetti. Polis olayı araştırıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ahmet Türk, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ağırladı
GÜNDEM

Ahmet Türk, Deniz Baykal'ı ağırladı

Çocuk bakmak için Türkiye'ye gelen Malika fuhuş çetesinin eline nasıl düştü?
GÜNDEM

Malika fuhuş çetesinin eline nasıl düştü?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'kontrollü darbe' tepkisi
GÜNDEM

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Kontrolsüz hezeyan!
Yenikapı Mitingi saat kaçta, ne zaman?
GÜNDEM

Yenikapı'da referandum heyecanı
Antalya'da evinde yangın çıkan anne 2 çocuğunu alevlerden kurtardı
GÜNDEM

Kucaklayıp evden çıktı, gözyaşlarına boğuldu!
Antalya'da denizde ölüm kalım mücadelesi
GÜNDEM

Dakikalarca kayalıklara çarptı!
Erzurum'daki yaralama olayında tayt tahrik sayıldı
GÜNDEM

TAYT YİNE 'TAHRİK' SAYILDI! OTOMOBİLDE YAN YATMIŞ ŞEKİLDE TAYTLA OTURDU DİYE...
Atatürk Havalimanı pistine sıcak kum dökülecek
GÜNDEM

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YENİ DÖNEM
Diyarbakır'daki patlama anı kamerada
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMA ANI!
SON DAKİKA! Diyarbakır'da patlama
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DA PANZER TAMİRİ SIRASINDA PATLAMA! 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Antalyalı kayıp kuyumcunun cesedi bulundu
GÜNDEM

6 GÜNDÜR KAYIPTI, ORMANLIK ALANDA KORKUNÇ HALDE BULUNDU!
Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
GÜNDEM

MALİYE BAKANLIĞI 300 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK