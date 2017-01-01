Antalya'da 6 gündür kayıp olan kuyumcu dükkanı sahibi 54 yaşındaki Vedat Şenay, Korkuteli İlçesi'ndeki ormanlık alanda vücudunun büyük bölümü yanmış ve kurşunlanmış halde ölü bulundu.



Antalya'da kuyumcu dükkanı sahibi, evli 3 çocuk babası Vedat Şenay, geçen hafta salı günü kayboldu. Ailesi ertesi gün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, dün saat 22.00 sıralarında Korkuteli İlçesi'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi olduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekipleri vücudunun büyük bölümü yanmış, üzerinde kurşun izleri bulunan erkek cesediyle karşılaştı.



OTOMOBİLİ KUNDU'DA BULUNDU



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Polis kayıp Vedat Şenay'a ait olduğu düşünülen cesedin teşhisi için aileye haber verdi. Adli Tıp'a gelen aile cesedi teşhis etti. Vedat Şenay'ın 07 GSZ 25 plakalı otomobilinin ise, Antalya merkez Aksu İlçesi'ne bağlı Kundu bölgesinde bulunduğu belirtildi.



Yakınları olayın nedenini bilmediklerini, yanında fazla para taşımayan Vedat Şenay'ın para için öldürüldüğünü düşünmediklerini kaydetti. Polis olayı araştırıyor.

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