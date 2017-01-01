11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
terörist
GÜNDEM

Turuncu listede bulunan terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, turuncu listede bulunan terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi

11 Nisan 2017 Salı, 15:43:40 Güncelleme: 15:44:17 İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Bitlis merkezde icra edilen operasyonda turuncu listede yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Bitlis merkezde icra edilen operasyonda turuncu listede ismi bulunan bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yayladere ilçesinde ise arazi aramasında tespit edilen 2 ayrı sığınak içerisinde 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet Biksi makinalı tüfek, bir RPG-7 roketatar ile 5 adet mühimmatı, bir adet mayın, bir adet silah dürbünü, 4 bin 500 adet muhtelif çapta fişek, 460 gram plastik patlayıcı ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

100 KİLOGRAM AMONYUM NİTRAT KULLANILMIŞ

Mardin'in Derik ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü bir bidon içerisinde 2 Kalaşnikof piyade tüfeği ile 100 fişek, bir tabanca, 10 el bombası, bir termal gece görüş dürbünü ve bir el dürbünü ele geçirildiği bildirildi.

Şırnak Uludere'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

Batman Gercüş'te ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet gece görüş dürbünü, bir adet güç kaynağı, bir adet RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildiği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TSK, 20'nci ATAK helikopterine kavuştu
GÜNDEM

20'nci ATAK helikopteri de teslim edildi
TSK: Cudi Dağı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Cudi Dağı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Kandil'e hava harekatı düzenledi
GÜNDEM

TSK: "Kandil'de 5 hedef imha edildi"
TSK'dan hava harekatı
GÜNDEM

TSK açıkladı! 16 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan Hakkari'de hava harekatı: 8 PKK'lı öldürüldü
GÜNDEM

TSK'dan Hakkari'de hava harekatı: 8 PKK'lı öldürüldü
TSK: 99 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TSK: 99 terörist etkisiz hale getirildi
10 bin polis alımı başvuruları ne zaman bitiyor?
GÜNDEM

POLİSLİK SINAVINA BAŞVURACAK ADAYLAR DİKKAT!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da konuşuyor
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DENSİZ DEVE, GİRMEZ EVE
Turuncu listede bulunan terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TURUNCU LİSTEDE BULUNAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu işin partilerle, şahıslarla ilgisi yok, bu iş demokrasi işi
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU: BU İŞİN PARTİLERLE, ŞAHISLARLA İLGİSİ YOK, BU İŞ DEMOKRASİ İŞİ
Atalay Filiz'e akıl sağlığı yönünden inceleme
GÜNDEM

ATALAY FİLİZ KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU! "BANA TEŞEKKÜR ETMESİ LAZIM"
Hava durumu 11.04.2017
GÜNDEM

HAFTASONU PLAN YAPACAKLAR MÜJDE!