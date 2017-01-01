11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hava durumu
GÜNDEM

Hava durumu 11.04.2017

Sıcaklıkların haftasonundan itibaren mevsim normallerinin 3-4 derece kadar üzerine çıkıp, 20 dereceyi aşması bekleniyor

11 Nisan 2017 Salı, 15:49:36 Güncelleme: 15:51:40 AA

İstanbul'da bir süredir dalgalı devam eden hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 20 dereceyi aşmasının beklendiği bildirildi.

İL İL HAVA DURUMU

İstanbul'da bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, bugünden itibaren artışa geçerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bugün güneşin kendisini gösterdiği İstanbul'da gün içinde 17 dereceye çıkan sıcaklığın, akşam saatlerinde 10 derecelerde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkta hafta sonuna kadar fazla değişik öngörülmüyor. Önümüzdeki 3 gün havanın açık ve parçalı bulutlu seyretmesi bekleniyor. Sıcaklığın yarın en düşük 7, en yüksek 17, perşembe en düşük 8 en yüksek 17, cuma ise en düşük 7 en yüksek 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

20 DERECEYİ AŞIYOR

Sıcaklıkların haftasonundan itibaren ise mevsim normallerinin 3-4 derece kadar üzerine çıkıp, 20 dereceyi aşması bekleniyor.

Tahminlere göre kentte hava cumartesi ve pazar zaman zaman açık ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık ise cumartesi en düşük 9, en yüksek 20, pazar ise en düşük 9 en yüksek 21 dereceler civarında seyredecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hava durumu 04.04.2017
GÜNDEM

Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı
Hava durumu 16.03.2017
GÜNDEM

Meteoroloji açıkladı! Bu haberi okumadan plan ...
10 bin polis alımı başvuruları ne zaman bitiyor?
GÜNDEM

Polislik sınavına başvuracak adaylar dikkat!
Turuncu listede bulunan terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Turuncu listede bulunan terörist etkisiz hale ...
Pendik'te banka soygunu girişiminde bulunan kişi adliyeye böyle götürüldü
GÜNDEM

Adliyeye böyle götürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da konuşuyor
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Atalay Filiz'e akıl sağlığı yönünden inceleme
GÜNDEM

ATALAY FİLİZ KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU! "BANA TEŞEKKÜR ETMESİ LAZIM"
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu işin partilerle, şahıslarla ilgisi yok, bu iş demokrasi işi
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU: BU İŞİN PARTİLERLE, ŞAHISLARLA İLGİSİ YOK, BU İŞ DEMOKRASİ İŞİ
10 bin polis alımı başvuruları ne zaman bitiyor?
GÜNDEM

POLİSLİK SINAVINA BAŞVURACAK ADAYLAR DİKKAT!
Hava durumu 11.04.2017
GÜNDEM

HAFTASONU PLAN YAPACAKLAR MÜJDE!
Turuncu listede bulunan terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TURUNCU LİSTEDE BULUNAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Pendik'te banka soygunu girişiminde bulunan kişi adliyeye böyle götürüldü
GÜNDEM

ADLİYEYE BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ!