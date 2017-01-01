Karayolları Genel Müdürlüğü ( KGM), Merkez ve Taşra teşkilatına 640 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Personel alımına dair başvurular ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Peki tercihler ne zaman, nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde...

Adayların, lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Lisans); ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Önlisans) girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 640 PERSONEL ALIMI İÇİN TERCİHLER NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü, KPSS-2017/4 tercih kılavuzuna göre 640 sözleşmeli personel alımı yapacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada başvuruların ÖSYM tarafından yapılacağı bildirildi. Adaylar tercihlerini, 12-18 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.

Karayolları Genel Müdürlüğünün atama yapacağı sözleşmeli pozisyonlar, önlisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir.

Adaylar tercihlerini yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemesi ve kendilerine uyup uymadığını belirlemesi gerekmektedir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan program bilgisi mezun olunan program tablolarından kontrol edilmelidir.

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (15,00 TL) yatıracaklardır.

Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 19 Nisan 2017 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 19 Nisan 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların, bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yerleştirme sonuçlarını adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli pozisyonlara Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.