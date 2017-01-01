Savaşların görünmeyen yüzü! Sınırdaki kimyasal tehlike

Dünyanın birçok bölgesinde savaşlar hakim ve bu savaşlarda son teknoloji silahlar kullanılıyor. Ülkelerin sahip oldukları bombalar, uçaklar, savaş gemileri sayfa sayfa yayınlanıyor. Oysa ki, bunlar birer ölüm makinesi. Hedef aldıkları yerdeki tüm canlıları yok ediyorlar ama yarattıkları tahribat sadece o an ile sınırlı değil. Kullanılan zehirli gazlar ve maddeler toprağı, havayı ve suyu zehirliyor.

Hemen yanı başımızda, Suriye topraklarında sarin, klor gibi bir çok gaz silah olarak kullanılıyor. Peki bu silahların öldürücü etkisi sadece kullanıldıkları an ile mı sınırlı? Sınır ötesinde kullanılan bu zehirli gazlar Türkiye'yi ne kadar etkiliyor?

Prof. Dr. Ahmet Aydın, kimyasal silahların etkilerini Haber Sahası'nda anlattı.

Sorel Dağıstanlı / HABERTÜRK TV