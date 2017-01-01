Anne cinayeti davasında şizofren derneklerinin isteği tartışma yarattı

İstanbul Sarıyer’de bankacı annesi Belgin Hızal’ı boğarak öldüren ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Aslı Sönmezler’in yargılandığı davaya şizofren derneklerinin destek vermesi tartışmaya neden oldu. Uskumruköy’deki villada 26 Aralık 2015’te yaşanan korkunç olayın ardından tutuklanan Sönmezer’in yargılandığı dava İstanbul 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmayla devam etti.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre duruşmada, şizofren dernekleri üyeleri Sönmezler’e destek vermek istedi. Ancak mahkeme heyeti, güvenlik nedeniyle bu talebi reddetti. Mahkeme salonunun önünde polis ve özel güvenlik geniş önlem aldı.

‘AKIL SAĞLIĞI YERİNDE’

Hızal ailesinin avukatı Handan Bakbak, sanık Aslı Sönmezler’in akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor bulunduğunu belirterek geçen duruşma sonrası 33 şizofren hastası yakınının kendisine saldırdığını iddia etti. Aslı Sönmezler’in ceza alıp almaması konusunda medyada anket yapıldığını belirten Bakbak, davaya yayın yasağı konulmasını da talep etti.

Aslı Sönmezler’in avukatı Mikail Dilbaz ise yayın yasağının reddini talep etti. Duruşmayı izleyen sanığın babası Haluk Sönmezler ve üvey annesi, kızlarının cezai ehliyetinin olmadığını ileri sürerek “Reddi hâkim istiyoruz” dedi. Adliye koridorlarında bekleyen şizofreni hastası yakınları ise “Şizofreni hastasına hapis cezası verilemez” diye bağırdı.

RAPOR BEKLENECEK

Mahkeme Aslı Sönmezler’in tutukluluk halinin devamına karar vererek yayın yasağı talebini reddetti. Adli Tıp Kurumu Genel Kurumu’ndan sanık Aslı Sönmezler’in cezai ehliyetinin olup olmadığına dair yönelik rapor beklenmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.