Adana'da gölde cesedi bulunan genç kızın hikayesi yürek yaktı

Adana'da gölde cesedi bulunan 25 yaşındaki genç kızın, 2 yaşındayken babasını kaybettiği, annesi evlenince üvey babası istemediği için çocuğu olmayan bir aileye evlatlık verildiği ortaya çıktı. Evlatlık verildiği üvey annesini, daha sonra da üvey babasını kaybeden, üvey babasının ikinci eşi tarafından büyütülen Serpil Durmuş'un birkaç kez intihar teşebbüsünden bulunduğu bildirildi.

Seyhan Baraj Gölü'nde hayatı son bulan 25 yaşındaki Serpil Durmuş'un doğduğu andan itibaren yaşadığı yürek burkan dram şöyle ortaya çıktı:

Adana Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde spor yapan vatandaşlar, suda bir kadın cesedi görünce durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, 25-30 yaşlarındaki kadının vücudunda bıçak veya silah yarası olmadığı belirlendi. 28 Mart tarihinde Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı için polis, genç kadının parmak izini aldı. Ancak parmak izinden de kimliği tespit edilemedi. Bunun üzerine güvenlik güçleri, kadının üzerindeki kıyafetten, konsomatris olma ihtimalini araştırdı. Kadının kolunda ise ünlü Rus şair Vasily Zhukovsky'nin adının yazılı olduğu dövme olduğu görüldü. Polis, kadının Rus vatandaşı olabileceği üzerinde durdu. Yaklaşık 200 barı dolaşan polis, elindeki fotoğrafla kadının kim olduğunu belirleyemedi.

Bu arada, 5 Nisan günü Eşe Durmuş tarafından yapılan kayıp başvurusundaki genç kızın, gölde cesedi bulunan kadına benzediği belirlendi. Polis, Eşe Durmuş'u morga götürdü. Eşe Durmuş, morgdaki cesedin üvey kızı Serpil Durmuş (25) olduğunu dövmesinden teşhis etti. Eşe Durmuş kızının 27 Mart'tan bu yana kayıp olduğunu belirtti.



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Bu arada Durmuş'u teşhis eden Eşe Durmuş'un genç kızın üvey annesi olduğu ortaya çıktı. Eşe Durmuş, Serpil Durmuş'un öz anne-babasının babasının Hanife-Erdal Yılmaz çifti olduğunu belirterek, "Serpil 2 yaşındayken babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş. Annesi Hanife Erdal 1 erkek, 1 kız çocukla ortada kalmış. Bir süre sonra ise Hanife Erdal evlenmek istemiş. Ancak koca adayı, çocuklardan birine bakabileceğini söyleyince Hanife, erkek çocuğunu yanına almış. Kız çocuğunu ise mahallede çocuğu olmayan Durmuş Ali Durmuş ve Aysel Durmuş çiftine vermiş" dedi.

Durmuş, ailenin kıza soy ismini de vererek kendi evlatları gibi baktığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Kısa bir süre sonra Aysel Durmuş hayatını kaybetmiş. Bunun üzerine Durmuş Ali Durmuş benim de kocam öldüğü için benimle evlendi. Biz, benim 2 çocuğum ve Serpil'le birlikte 3 çocuklu bir aile olduk. Ancak 2009 yılında Durmuş Ali, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybedince ben 3 çocukla tek başıma kaldım. Serpil Durmuş'u ben büyüttüm. 20 yıldır ben baktım."

Durmuş, psikolojisi bozuk olan ve şairlere çok düşkün olan Serpil Durmuş'un uyuşturucuya alıştığını ve defalarca intihar girişiminde bulunduğunu da söyledi.

Serpil Durmuş'un cenazesi öz annesi Hanife Erdal ile üvey annesi Eşe Durmuş tarafından morgdan alınarak Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.