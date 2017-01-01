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Burdur'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 85 kişiden 5 milyon lira!

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, var olmayan daireler ile daireleri birden fazla kişiye satan 2 firma sahibi hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 21:14:35 Güncelleme: 21:18:09 DHA

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, kentte var olmayan daireler ile aynı daireleri birden fazla kişiye satarak 85 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 2 inşaat firması sahibi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Burdur´da bir inşaat firmasının 2 yetkilisi hakkında aynı daireyi birden fazla kişiye satmak, var olmayan daireleri satmak, bina yapılması mümkün olmayan kentsel dönüşüm alanlarında bina yapacağı vaadiyle yapılmamış daireleri satmak ve mağdurlara gösterdikleri arsaları yine bir başkasına satmak gibi yollarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, özellikle inşaat sektöründeki bazı firmaların dolandırıcılık kastıyla hareket ederek vatandaşı mağdur ettiği şeklinde kendilerine birçok şikayet ulaştığını söyledi.

Başsavcı Doğan, "Bu kapsamda yapılan bir soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığımıza bir firmayla ilgili olarak müracaat eden 85 kadar vatandaşın toplamda 5 milyon lira dolandırıldığı tespit edilmiştir" dedi.

Şüpheli firma yetkililerinin birden fazla mağdura aynı daireyi sattıkları ya da hiç var olmayan daireleri sattıkları, bina yapılması mümkün olmayan kentsel dönüşüm alanlarında bina yapacakları vaadiyle yapılmamış binaları sattıkları, vaat ettikleri binaları teslim etmedikleri, bu mağdurlara gösterdikleri arsaları başkalarına sattıkları halde, hala daireleri mağdurlara teslim edecekleri vaadiyle onları oyalamaya devam ettiği, yaptıkları çok az sayıdaki inşaata da ipotek koydurarak mağdur vatandaşlara ipoteksizmiş gibi tapu haricinde satış yaptıkları, böylece vatandaşları hem daire bedelini, hem de ipotek bedelini ödemek zorunda bıraktıklarının tespit edildiğini aktaran Başsavcı Doğan, "Firma sahipleri bu eylemleri nedeniyle dolandırıcılık suçundan tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edilmişlerdir. Serbest bırakılan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın itirazı üzerine mahkemece haklarında tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Başsavcı Doğan, vatandaşı bu ve benzeri durumlarda kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmemesi için dikkatli davranması gerektiği konusunda uyardı.

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