Bursa'da zehir tacirlerinin rehin aldığı mahalle sakinleri kabusu anlattı

Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi’ne 13 kilometre uzaklıktaki Demetevler Mahallesi sakinleri, 2 hafta önce otoyolu kapatarak bölgedeki uyuşturucu satışı ve kullanımına son verilmesi için seslerini duyurmaya çalıştı. Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen ve Leyla Ünal'ın haberine göre polis, geçen hafta mahalleye operasyon yaparak çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Habertürk, operasyondan birkaç gün sonra mahalledeki son durumu gözlemledi, mahalleliyle konuştu.

‘TALEP VAR’

Mahalle adeta uyuşturucu kullanımı ve satışıyla anılır olmuş. İnsanlar çaresiz, sanki kabullenmişler. Mahallede gördüklerimiz ve duyduklarımız, “Nasıl olur?” dedirten cinsten. Bir mahalle sakininin şu sözleri durumu özetliyor: “Talep var, karşılanıyor. Mahallede en çok metamfetamin ve sentetik uyuşturucular satılıyor. 10 TL’ye bile bulabilirsiniz. Talep oluyor, satılıyor.”

‘GASP VE HIRSIZLIK SON DÖNEMDE ARTTI’ Mahallelinin anlattığına göre, uyuşturucu satıcıları kimseden korkmuyor. Tehdit edip yol keserek para istiyorlar. Uyuşturucu bulmak ise çok kolay. 5 TL’ye de satılıyor, 50 TL’ye de... Uyuşturucu kullanımı arttıkça hırsızlık ve gasp da çoğalmış. Evlerden televizyonlar, yeni evlenen çiftlerin yatak odasından altınları çalınıyor. 24 yıldır mahallede oturan Ayten Yaman, “Penceremizi açamıyoruz. Geçen yıl oğlumu evlendirdim, düğün gecesi oğlumun evine madde bağımlısı bir genç girdi, altınları çaldı” diyor.

“Durum sizi tehdit eder boyutta mı?” diye sorduğumuzda ise mahalle sakinleri şu yanıtı veriyor: “Her yerde içiyorlar. En ufak bir çekinceleri yok. Akşamları mahallenin girişinde duruyorlar. Dışarıdan uyuşturucu almaya geliyorlar. Mahallenin gencinde var zaten. ‘Gel abi ne istiyorsun?’ Nasıl olsa adı çıkmış. ‘Ben de satayım’ diyorlar...” En vahimi ise uyuşturucu satışının en yoğun olduğu bölgeyle, bin 650 çocuğun öğrenim gördüğü okulun neredeyse dip dibe oluşu. Toplam 5 bin öğrencinin yaşadığı mahallede, uyuşturucu kullanımı 9-10 yaşa kadar inmiş durumda. Konuştuğumuz bir mahalleli, okulları çevreleyen duvarlardan bahçeye sentetik uyuşturucu atıldığını bile öne sürüyor. İddiaya göre, dikkat çekmemek için küçük kız çocukları gönderiliyor. Tedbirli davranan aileler çocuklarını kendileri okula götürürken, yanlarında kimse olmayan bazı çocuklar hemen göze çarpıyor. Bir mahalle sakini, “Gündüz vakti, parkta, derede, ilkokulun hemen karşısındaki inşaata girip esrar partisi yapıyorlar. Üstelik 1-2 kişi değil, yeri geliyor 20 kişi oluyorlar. Kimseden korkuları yok” diye konuşuyor. Dere kenarında gördüğümüz uyuşturucu içiminde kullanılan bantlı pipetler de mahallelinin anlattıklarını doğruluyor.