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Olası bir kazada metrobüsün yoldan çıkışı bariyerlerle engellenecek

Son 7 yılda metrobüs hattında meydana gelen 32 kazada 9 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. İşte bu kazaların ardından harekete geçen İBB, olası bir kaza anında metrobüsün yoldan çıkışını, diğer araçların da metrobüs yoluna girişini engelleyecek yeni bariyerler yerleştirmeye başladı

13 Nisan 2017 Perşembe, 03:10:44 Güncelleme: 03:20:13

İETT’nin İstanbul’un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye aldığı metrobüs sistemi, ilk etabının hizmete girdiği 2007 yılından itibaren günlük ortalama 1.5 milyonu aşan yolcu sayısı ile toplu ulaşımda önemli bir yer edindi. İki yakayı birbirine bağlayan üçüncü etap olan Söğütlüçeşme bölümü 2009 yılında devreye giren Metrobüs hattı, otobüslerin kapıları nedeniyle ters uygulanmasıyla da zaman zaman tartışıldı. Hatta yaşanan kazaların sebepleri arasında bu ters yön uygulaması ile yeterince güçlü olmadığı öne sürülen metrobüs yolu bariyerleri (korkuluk) gösterildi. Tartışmalar sürerken kazalar da peşi sıra geldi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 2009 yılından bu yana medyaya yansıyan 32 kaza meydana geldi. 68 kişinin yaralandığı kazalarda 9 kişi de hayatını kaybetti. Bu kazaların ortak noktası ise araçların bariyerleri aşıp metrobüs yoluna girmesi ya da metrobüslerin ana yola ters yönden girmesi.

HALİÇ-AVCILAR ARASI TAMAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tartışmalar ve yaşanan kazaların ardından metrobüs yolunu diğer yoldan ayıran bariyerlerin güçlendirilmesi için çalışma başlattı. Araçların metrobüs yoluna ya da metrobüsün akan trafiğe girmesini engellemeyi amaçlayan çalışmada ilk olarak Haliç ve Avcılar arasında yer alan bariyerler değiştirildi. Bariyer yenileme çalışmalarında, seyir halinde giden araçların istemsiz olarak yol dışına çıkmalarının önüne geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanan korkuluklar kullanılıyor.

Araç sayısının her geçen gün arttığı günümüzde karayolları güvenliğinin önemli unsurlarından biri olan korkuluklar, metrobüs yollarının özellikleri ve araçların yoldan çıkma riskleri analiz edilerek uygulanıyor. Alanında uzman ve deneyimli ekipler tarafından yapılan yenileme çalışmaları, metrobüs yolu boyunca Beylikdüzü’ne kadar sürecek.

Metrobüs yolunda yenilenen bariyerler önceki tel bariyerlere göre daha yüksek konumlandırılıyor.

İBB’nin yakın bir zamanda başlattığı çalışma kapsamında tel bariyerler, güçlendirilmiş yeni bariyerlerle değiştiriliyor. Çalışma Beylikdüzü son durağa kadar sürecek.

Bariyerlerin eski hali böyleydi.

 

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