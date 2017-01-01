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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (13 Nisan 2017)

Yurt genelinde FETÖ operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. İşte 13 Nisan 2017 Perşembe günü FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar listesi...

13 Nisan 2017 Perşembe, 09:22:56 Güncelleme: 09:24:14

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 13 Nisan 2017 Perşembe günü raporu.

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

KONYA'DA GÖZALTINA ALINAN 46 ESKİ POLİSTEN 36'SI TUTUKLANDI

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 46 eski polisten 36sı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla aranan 8 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındakilerin sayısı 46ya yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 36sı tutuklandı, 10u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konyada FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock kullandıkları öne sürülen 48 eski polisten 38i, 8 Nisanda gözaltına alınmıştı. (AA)

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