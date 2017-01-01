Şehitler Haftası ile ilgili sözler

Tarihi boyunca birçok badire atlatan Türkiye'de yakın dönemde de acı olaylar yaşandı. Bu acı olaylarda askerin, polisin yanı sıra çok sayıda sivilde şehit oldu. Bugüne kadar vatan topraklarını korumak için canını feda eden şehitlerimize birçok şiir, türkü ve sözler yazıldı, bestelendi. İşte Şehitler Haftası ile ilgili yazılan en güzel sözlerden bazıları:

ŞEHİTLER HAFTASI İLE İLGİLİ SÖZLER

* Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim. Mehmet Akif Ersoy

* Ah be Anadolu... Şimdi her köşen ağlayan ANA’dolu.

* Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.

* Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır!

* Ard arda dizili ay yıldızlı bayraklara bürünmüş, hayatının baharında soldurulmuş, kefenlerine kan bulaştırılmış cennet bekçileri, uğurlanıyor analarının feryatlarıyla mekânların en yücesine.

* Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza, milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. Hz. Ali

* Merhamet timsali aziz milletimize başsağlığı dilerken, her bir vatandaşımıza Peygamberimizin diliyle sesleniyorum: “La tahzen! İnnallahe meana! Sakın hüzne teslim olma! Allah şüphesiz ki bizimledir!”

* Bir elimde silah, birinde Kuran... Geldi diyorlar bak şehitlik sıran!

* Gene hangi duayı okudun anne. Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne? Cennetime yağmur yağdı.

* Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

* Dağların tepesine, eşkiyanın alnına ölümsüz Mehmetçik yazacağım.

* Senin kanınla yoğruldu bu kutsal topraklar senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim!

* Utanıyorum şehidim, utanıyorum, yemekten, içmekten, senin annen ağlarken gülmekten utanıyorum! Sanma ki; unutuyor, unutturuyoruz. Unutanları barındırmaktan utanıyorum. SEN; vatan için bizim için şehit olurken, seni görmezden gelenlerden utanıyorum.

* Bu vatanın ekmeğini yiyip ihanet edenler, elbet bir gün ekmek yedikleri yerden kurşunda yerler.

* Vatanımız için şehit olmuş askerim. Milletçe ağlıyoruz acımız çok derin. Bitmeli bu terör içimiz olmalı serin. Şehitler ölmez vatan bölünmez.

* Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.

* Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...

* Biz korkak değiliz ki saklanalım, biz çakal değiliz ki kaçalım, biz kahpe değiliz ki sırtından vuralım. Biz TÜRK’üz Kardeşim.

* Bu Vatan’ın ekmeğini yediğimiz gibi, uğruna kurşun yemesini de biliriz!

* Bizim dirimiz ASKER, ölümüz ŞEHİT’tir. Sizin diriniz KALLEŞ, ölünüz LEŞ’tir.

* Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit...

* Sizin dediğiniz ”Vatan” dağda başlayıp çöplükte biter. Bizim bildiğimiz ”Vatan” yürekte başlayıp ”ŞEHADETLE” biter!

* Kan dökmeyi seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.

* Dün gece derin bir uykuya daldım, çok güzel bi rüyayla sabah uyandım. Sen ise vatan derdindeymişsin MEHMEDİM şehit olmuşsun çok utandım...

ŞİİRLER

BiR YOLCUYA

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battlğl yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.



Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,

Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda,

İstiklal uğrunda, namus uğrunda,

Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.



Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmet'in düşman boğduğu sele,

Mübarek kanını akıttığı yerdir.



Düşün ki; haşr olan kan, kemik eti,

Yaptığı bu tümsek, amansız çetin,

Bir harbin sonunda bütün milletin,

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil ONAN

AKINCILAR

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.

Aktolgalı beylerbeyi haykırdl: "ilerle!"

O gün Tuna'dan geçtik kafilelerle ...

ŞimşeK gibi bir semte atıldık yedi koldan

Şimşek gibi Türk atlılarının geçtiği yoldan.

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla.

Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de,

Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.

Yahya Kemal BEYATLI