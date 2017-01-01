13 NİSAN 2017
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Balıkesir
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Balıkesir'de çürümüş ceset bulundu

Otopsi sonucu cesedin, yaklaşık 4 yıl önce ilaç içerek intihar ettiği belirlenen, yalnız yaşayan Y. B.'ye ait olduğu anlaşıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:51:38 Güncelleme: 17:53:51 AA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çürümüş ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi'nde bir evden gelen kötü kokudan şikayetçi olan vatandaşlar, şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelip çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, yatakta çürümüş cesetle karşılaştı.

Otopsi sonucu cesedin, yaklaşık 4 yıl önce ilaç içerek intihar ettiği belirlenen, yalnız yaşayan Y. B.'ye (64) ait olduğu anlaşıldı.

Bulduk'un evi o dönem yeni aldığı ve ailenin bundan haberi olmadığı için kendisine ulaşamadığı öğrenildi.

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