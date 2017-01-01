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Metruk bir ahırda 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda patlayıcı maddesi ele geçirildi

13 Nisan 2017 Perşembe, 19:32:59 Güncelleme: 19:37:29 AA

Bingöl'ün kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, metruk ahırda 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensupları faaliyetlerine karşı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Merkeze bağlı Oğuldere köyü eski köy mevkisinde 13 Nisan'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında metruk bir ahırda 1 ton amonyum nitrat gübre ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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