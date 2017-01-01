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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (14 Nisan 2017)

Yurt genelinde FETÖ operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. İşte 14 Nisan 2017 Cuma günü FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar listesi...

14 Nisan 2017 Cuma, 09:25:26 Güncelleme: 09:28:21

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 14 Nisan 2017 Cuma günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

FETÖ ZANLILARININ RODOS'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANMASI

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistanın Rodos Adasına kaçma hazırlığı içindeyken yakalanan, 7 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisinden biri olan Zekeriya K, Zonguldaka getirildi.

Marmaris ilçesinde önceki gün İçmeler Mahallesindeki ormanlık alanda Yunanistanın Rodos Adasına geçmeye hazırlanırken yakalanan 7 zanlı arasındaki Zekeriya K, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra emniyete götürüldü.

Siirt ve Gaziantep Emniyet müdürlüklerinden hakkındaki dosyaların gelmesinin ardından Zekeriya Knin ifadesinin alınacağı ve önümüzdeki hafta adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında arama kararı bulunan 7 zanlı, 12 Nisanda İçmeler Mahallesindeki ormanlık alanda yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalanmış, zanlıların kaçak geçişini organize ettikleri öne sürülen H.K. (41) ile İran uyruklu H.M. (36) de gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Zekeriya K. hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 yakalama kararı bulunduğu, zanlının sözde "Zonguldak il imamı", "Siirt il imamı" ve "Gaziantep Mühendisler Odası imamı" olduğu belirlenmişti. (AA)

ADANA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 14 TUTUKLAMA

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) öğretmen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 14'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Nisan'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adana, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir, Kilis ve Osmaniye'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 kişinin sorgulamaları tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (IHA)

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