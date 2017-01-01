Babasına bombalı paket yollayan Alican Kurdaş hakim karşısında

Maltepe'de babası Özdemir Osman Kurdaş'ın iş yerine bomba götürerek babasının elinin kopmasına, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan mühendis Alican Kurdaş, 61 yıla kadar hapsinin istendiği davada hakim karşısına çıktı.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, duruşma salonuna gülümseyerek giren Kurdaş yine aynı şekilde duruşma salonundan ayrıldı. Duruşma süresince oldukça sakin görünen Kurdaş'a mahkeme başkanının sorduğu sorular dikkat çekti.

Bombalı saldırı olayı, 11 Kasım 2016 günü Maltepe'de meydana geldi. Başına motosiklet kaskı takan Alican Kurdaş, babasının iş yerine gelip, görevliye Özdemir Osman Kurdaş'a ulaştırılmak üzere paket bıraktı.

Paketin Kurdaş'a teslim edilmesinin ardından açıldığı esnada patlama meydana geldi. Patlamada, Kurdaş ile beraber olay yerinde bulunan şirketin ortağı Şahnur Ağaik ile sekreter Sevgi Özcan yaralandı.

61 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Olayın ardından çalışma başlatan polis, kamera görüntülerinden iş yerine bomba düzenekli paketi getirenin Özdemir Osman Kurdaş'ın 30 yaşındaki oğlu Alican Kurdaş olduğu tespit etti. Gözaltına alınıp tutuklanan bombacı evlat hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından toplamda 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SALONA GÜLEREK GİRDİ

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Alican Kurdaş gülümseyerek jandarmalar arasında duruşma salonuna girdi. Duruşmada müştekilerden Şahnur Ağaik ve Sevgi Özcan hazır bulundu. Avukatı tarafından sağlık raporu sunulan Özdemir Osman Kurdaş ise duruşmaya katılmadı. Alican Kurdaş'ın annesi Nesrin Kiraz Gökırmak da izleyiciler kısmında duruşmayı izledi. Duruşma süresince anne Gökırmak oğlunu arkadan izledi.

"AMACIM BENİ DUYMASINI SAĞLAMAKTI"

Kimlik tespiti yapılan sanık Kurdaş mühendis ve aylık kazancının 5 bin lira olduğunu söyledi. Amerika'da eğitim gördüğünü ve vücut geliştirme sporuyla uğraştığını ifade eden Alican Kurdaş, "Olaydan 6 ay önce babam bana şirkette yardıma ihtiyacı olduğunu, benimle çalışmak istediğini söyledi. Aramız iyi değildi, baba oğul olarak iyi olur diye düşündüm. Baskıcı, ezici tavırları yüzünden işten soğudum. Üslubu ile beni rencide ediyordu. Psikolojik olarak kötüydüm. Kendimi babama ifade edemediğimden, sesimi duyurmadığımdan psikolojik baskı hissediyordum. Amacım beni duymasını sağlamaktı. Olaydan bir gece önce patlayıcıyı yaptım. Büyük etki yapmayacak bir patlayıcıydı" dedi.

MAHKEME BAŞKANI: "SEN BOMBA UZMANI MISIN?"

Mahkeme Başkanı Haluk Azkın sanığa, "Nasıl yaptın, sen bomba uzmanı mısın ne kadar etki yapar nereden biliyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Kurdaş, "Kutunun içine az miktarda patlayıcı koydum. Ses bombası olarak internetten bakıp yaptım. Kutu nedeniyle bu kadar büyük bir etki yaptı sanırım. Ben de şok oldum. Kutuyu verdikten sonra geri döndüm baktım yanlış birine verilmesin diye" diye yanıt verdi.

"BOMBAYI GÖNDERİNCE ELİNE NE GEÇTİ, İMZANI ATTIN MI?"

Mahkeme Başkanı Azkın, "Babana bombayı göndermekteki amacın neydi? Bombayı gönderince eline ne geçti? Kendi imzanı da attın mı bombaya?" diye 2. bir soru sordu. Sanık, "Babamın karşısına geçip konuşamıyordum. Problemlerimizden dolayı yüzleşemedim. Ben çok akıllı bir insanım, öldürme amacım olsaydı yapardım. Paketi verdiğimde yakalanacağımı biliyordum. Ses getirici bir bomba yaparsam sesimi duyurabilirim diye düşündüm. Olaydan etkilenen herkesten özür diliyorum. Telafi edebilme şansım olsa ederdim. Çok pişmanım" dedi.

GÖZYAŞLARI İLE OLAYI ANLATTI

Gözyaşları içinde olay gününü anlatan sekreter Sevgi Özcan ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Paketi güvenlikten aldım. Şahnur beyle beraber Özdemir beyin odasına girdik. Paketi verirken hatta 'Bomba mi var' diye şakalaştık. Paket açılınca patlama oldu. Korkunç bir olaydı" diye güçlükle konuştu. Şirketin ortağı Şahnur Ağaik olayda ağır yaralandığını kaydederek, "Kulağım patladı. Sol gözüm görmüyor. Ben körüm. Ciğerlerimden tedavi görüyorum. 4 ameliyat geçirdim" dedi. Özdemir Osman Kurdaş'ın avukatı ise müvekkilinin olaydan sonra yüzde 78 engelli olduğunu ve 8 ameliyat geçirdiğini söyledi.

PATLAYICI UZMANINA MAHKEMEDEN SORULAR

Mahkeme heyeti dosyayı patlayıcı madde uzmanı bilirkişiye göndererek, patlamanın hangi boyutta olduğu, önemli miktarda patlayıcı kullanıp kullanılmadığı, bu boyuttaki bir patlamanın hangi nitelikte ve miktarda patlayıcı ile meydana gelebileceğinin tespit edilmesini istedi. Mahkeme bilirkişiden, bombanın hangi maddelerden oluştuğu ve el yapımı patlayıcı sayılıp sayılamayacağı sorularının da yanıtını istedi. Sanık hakkında tutuklama tedbiri dışında başka bir tedbir uygulanması halinde kaçacağı ve hakkındaki suç şüphesinin devam ettiğini belirten maheme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.